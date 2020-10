Michelin, leader mondial de la fabrication de pneumatiques, poursuit le développement de son offre pour véhicules utilitaires légers en Algérie avec le nouveau pneu MICHELIN Agilis 3.

Le nouveau pneu MICHELIN Agilis 3, conçu pour les acteurs du transport routier et de la livraison, allie robustesse et longévité de la marque Michelin et propose des solutions exceptionnelles en termes de sécurité, de performance et d’environnement (économie de carburant et réduction des émissions de CO2), annonce le communiqué du manufacturier.

Marc Pasquet, président de Michelin Afrique, Inde et Moyen-Orient, s’est exprimé à ce sujet : « Michelin s’est engagé dans une stratégie de performance durable. Cette stratégie s’applique à tous ses produits, de la voiture au poids-lourd. Les choix de Michelin, en matière de design, permettent une utilisation plus efficace des matériaux et des ressources, tout en garantissant un niveau de performance important tout au long de la vie des pneus. Par conséquent, l’impact environnemental de ces pneus est moindre et ceux-ci peuvent être utilisés plus longtemps. Il s’agit donc de deux considérations essentielles pour les professionnels du transport routier et urbain, qui cherchent à optimiser leurs coûts d’exploitation, tout en garantissant la sécurité et en réduisant leur empreinte environnementale. Je suis convaincu que cette nouvelle gamme de pneus répond aux attentes des propriétaires de véhicules utilitaires légers du pays ».

La résistance au roulement d’un pneumatique est responsable d’au moins 20 % de la consommation de carburant d’un véhicule*. Le nouveau MICHELIN Agilis 3 pèse en moyenne un kilo de moins que le pneu de génération précédente, et la différence peut atteindre 1,7 kg dans le cas de certaines grandes dimensions, donc moins de ressources naturelles utilisées pour sa production et moins de déchets à recycler en fin de vie.

Selon des tests internes réalisés par Michelin, le nouveau MICHELIN Agilis 3 permet de baisser de 100 kg en moyenne les rejets de CO2 d’un véhicule utilitaire pour 20 000 kms parcourus. Ce qui équivaut au CO2 stocké dans environ 3 arbreset à une baisse de consommation de carburant de 0,2l/100km, soit une économie de 100 euros.

À l’usage, certaines performances du pneu s’améliorent, notamment le freinage sur sol sec et la consommation de carburant. Cependant, la performance de freinage sur sol mouillé se détériore à mesure que le pneu s’use. Le pneu MICHELIN Agilis 3 a été conçu pour offrir un niveau de performance élevé en matière de freinage sur sol mouillé jusqu’au témoin légal d’usure (1,6 mm). En effet le nouveau MICHELIN Agilis 3, tout en étant homologué en classe A pour la performance de freinage sur sol mouillé à l’état neuf (selon les normes d’étiquetage européennes), reste également très performant à l’état usé avec des résultats largement au-dessus du seuil de sécurité imposé par la règlementation sur les pneus neufs.

Un résultat qui a pu être obtenu grâce aux technologies EverGrip, et notamment :

Un mélange innovant , avec une plus forte densité de silice et de noir de carbone pour contribuer tout au long de la vie du pneu à la sécurité lors d’un freinage sur sol mouillé avec un dosage optimisé de noir de carbone et de silice, qui contribue tout au long de la vie du pneu à la sécurité lors d’un freinage sur sol mouillé.

, avec une plus forte densité de silice et de noir de carbone pour contribuer tout au long de la vie du pneu à la sécurité lors d’un freinage sur sol mouillé avec un dosage optimisé de noir de carbone et de silice, qui contribue tout au long de la vie du pneu à la sécurité lors d’un freinage sur sol mouillé. Une nouvelle sculpture de la bande de roulement avec :

– Des sillons profonds : les pavés de gomme de la bande de roulement assurent une bonne flexibilité, ce qui améliore le comportement sur route mouillée

– Des rainures en U : des pavés aux parois plus verticales qui augmentent le taux d’entaillement à 2 mm de profondeur de sculpture favorisant l’évacuation de l’eau jusqu’au témoin légal d’usure (1,6 mm).

MICHELIN Agilis 3 offre une longue durée de vie et une robustesse grâce à deux technologies issues des pneumatiques poids lourds que Michelin a transposées pour la première fois sur un pneu destiné aux véhicules utilitaires légers :

un mélange de gomme offrant une plus grande résistance à l’abrasion,

une technologie brevetée présente dans la sculpture de la bande de roulement pour lutter contre la rétention de cailloux.

Enfin pour apporter davantage de sécurité, Michelin reprend les protections de flancs introduites pour la première fois sur le Agilis CrossClimate, qui se composent de boucliers anti-râpages en sur-épaisseur du flanc. Le nouveau pneu MICHELIN Agilis 3 est une nouvelle fois la preuve que le Groupe s’engage dans une stratégie de performance durable en faveur du développement d’une mobilité plus sûre, plus propre, plus accessible et plus efficiente.

Toutes les dimensions de MICHELIN Agilis 3 sont désormais disponibles – de 14 à 16 pouces de diamètre pour les mini-fourgonnettes et les véhicules utilitaires légers tels que New Toyota Hiace, Toyota Hilux, Nissan Urvan, etc. – chez les distributeurs de pneus agréés par Michelin.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique