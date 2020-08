L’agent Halil Blida, représentant des différentes marques du Groupe Sovac dans la ville des Roses est devenu la plaque tournante pour le service après-vente des propriétaires des différentes marques du Groupe Volkswagen dans la région centre.

Halil Commerce & Industrie, dans le métier depuis une vingtaine d’années, fait face à une hausse de demande de la part des propriétaires des différentes marques du Groupe Volkswagen ces derniers temps surtout en ce qui concerne les flottes, de plus en plus nombreuses à y trouver refuge, avions-nous constaté lors d’une visite des lieux. En effet, plusieurs gros clients flottes orientent leurs véhicules vers l’agent en question aussi bien pour les opérations d’entretien que pour des réparations plus lourdes, nous a-t-on confirmé sur place.

Nos interlocuteurs précisent que, malgré la crise, “l’entreprise poursuit son développement à l’image de l’inauguration d’une affaire dédiée à Seat avec un showroom de 1320m² et un SAV de plus de 600m² ainsi que de l’ouverture, par ailleurs, d’un centre de service dédié à la maintenance des véhicules Volkswagen Utilitaires”, avant d’ajouter que “nous continuons, malgré une situation difficile suite aux soubresauts que connaît le secteur, à proposer des campagnes de remises au sein des SAV pour les différentes marques (Seat, Skoda, Volkswagen et Volkswagen Utilitaire) ainsi que la livraison de pièces à domicile“.

Notons enfin que HCI a également lancé une campagne d’exécution d’action-qualité (Quality Campaign) pour le parc national Volkswagen.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.