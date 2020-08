Après une année de labeur aussi passionnante qu’usante, votre rédaction se permet quelques jours de repos afin d’affronter une reprise qui, espérons-le, apportera le renouveau tant attendu du secteur.

Une coupure plus que nécessaire pour repartir de bon pied et permettre au site, le seul, qui n’a jamais tourné le dos à l’information automobile depuis 15 ans d’être toujours au diapason des attentes des lectrices/lecteurs et des partenaires à l’occasion d’une rentrée sociale qui s’annonce riche en évènements.

Un petit repos qui risque probablement d’être plus court que prévu avec l’éventuelle publication des cahiers des charges liés à l’importation des véhicules et celui de l’Industrie automobile et qui nous obligera à quitter notre parasol pour traiter l’info et que nous nous ferons un plaisir de partager, et décortiquer, avec vous.

D’ici là, prenez soins de vous et vos proches et, surtout, n’oubliez pas les gestes barrières durant cette période de pandémie. Cela nous permettra de vous retrouver en excellente santé, morale et physique.