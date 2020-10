Le Groupe Volkswagen déclare que le process de sélection d’un nouveau représentant en Algérie est toujours en cours pour se conformer aux nouvelles règles régissant le secteur.

Contacté par nos soins concernant, le groupe allemand par le biais de SEAT, en charge du développement du groupe en Afrique du Nord, a tenu à préciser que ” depuis l’annonce de la résiliation du contrat avec le Groupe Sovac et du fait de l’intérêt du maintien des activités du Groupe Volkswagen en Algérie, un process de recherche d’un nouveau représentant a été lancé. La nouvelle législation apparu en été et ce au moment ou le process était déjà en marche faisant que nous étudions actuellement avec les différents candidats comment s’adapter aux nouveaux textes de lois et y répondre”, avant d’ajouter que “le process de recherche de nouveaux candidats suit son cours et aucune décision n’a été prise à date”.

Dans sa réponse, notre interlocuteur tient encore à rassurer sa clientèle en précisant que le “Groupe Volkswagen continuera à assumer ses obligations envers les clients algériens, aussi bien pour la garantie véhicule que pour les pièces de rechange, et ce à travers de Sovac”.

