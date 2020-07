بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون لعيد الاستقلال الذي يُصادف 05 جويلية من كل سنة, يتقدم الموقع بأحرّ تهانيه للشعب الجزائري الأبي متمنية له المزيد من الرقي والهناء والازدهار.

À l’occasion du cinquante-huitième anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, qui coïncide avec le 5 juillet de chaque année, autoalgerie.com adresse ses plus chaleureuses félicitations au peuple algérien, en lui souhaitant plus de bonheur et de prospérité.