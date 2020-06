Ival,représentant de la marque Iveco en Algérie, annonce une réduction de 35% sur la vidange et la filtration au sein de ses ateliers durant la période allant du 15 juin au 15 septembre.

Dans la continuité de ses offres et campagnes de service après-vente, IVAL propose une promotion durant les trois prochains mois avec une remise allant jusqu’à 35% sur la vidange et la filtration d’origine 100% IVECO, annonce le représentant de la marque italienne.

Notons enfin que les clients peuvent également prendre rendez-vous directement en ligne sur le site web d’Ival , et profiter de cette offre en moins d’une heure comprenant un scanner Gratuit, le remplacement du filtre à huile, du filtre à gasoil et du filtre à air ; la vérification des liquide de freins, de refroidissement et de direction, d’un diagnostic de 10 points de contrôle et de l’huile d’origine préconisée par IVECO.

Ival précise également mettre à la disposition de ses clients toute la gamme de pièces et services pour la maintenance et l’équipement des véhicules IVECO, avec les conseils et l’expertise technique du constructeur.

