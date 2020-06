Iris, le premier producteur algérien de pneus et le troisième en Afrique annonce l’introduction de ses produits sur le marché américain.

En effet, et après moins d’une année de la mise en exploitation du complexe pneumatique de Sétif, le pneu IRIS a déjà rencontré un franc succès que ça soit sur le marché local qu’à l’international où il s’exporte déjà dans plusieurs continents, annonce le communiqué de la marque tout en précisant que des organismes de renommée internationale ont été choisis pour tester, certifier et homologuer les produits afin de garantir un produit de qualité à la fois pour le marché algérien, les pneus sont également proposés par Renault Algérie au sein de son réseau, et le marché mondial et permettant ainsi de détenir toutes les normes de Qualité et de Sécurité exigées par les marchés les plus performants puisque le complexe de production ainsi que les pneus IRIS sont régis par un système de management de qualité et de l’environnement selon l’ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 et IATF 16949:2016, cette dernière est spécifique à l’industrie automobile.

Virée au sein de l’usine Iris Tyres

Après seulement 6 mois du lancement des opérations d’exportation, et de présence aux rendez-vous les plus marquants dans le secteur à l’échelle mondiale, IRIS a pu couvrir plusieurs régions du monde et la marque est présente à date dans une dizaine de pays comme l’Espagne et récemment les USA, pays ou le pneu Iris dispose de son code d’identification d’usine (DOT) imposé par les autorités américaines pour pouvoir être écoulés sur le marché américain, et qui fait suite à la participation de la marque l’année dernière à l’une des foires les plus importantes, à savoir le SEMA SHOW qui s’est tenue au mois de Novembre à Las Vegas ou “de nombreux professionnels du domaine étaient agréablement surpris par la qualité des pneus IRIS”, rapporte le communiqué.

