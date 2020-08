Iris, le premier producteur algérien de pneus et le troisième en Afrique, a atteint les 100.000 pneus exportés depuis son début d’activité.

En effet, et après un peu plus d’une année de la mise en exploitation du complexe pneumatique de Sétif, le pneu IRIS a déjà rencontré un franc succès que ça soit sur le marché local qu’à l’international où il s’exporte déjà dans plusieurs pays dont l’Espagne et récemment les USA, pays ou le pneu Iris dispose de son code d’identification d’usine (DOT).

Une percée qui vient de franchir une nouvelle étape, Iris Tyres annonçant l’exportation de son “100.000ème” pneus tout en entonnant un ” هاذي بداية و مازال مازال” (Ce n’est qu’un début, la suite viendra).

IRIS TYRES 100K نحن فخورون بأن نعلن أننا حققنا تصدير 100000 إطار عبر العالمهاذي بداية و مازال مازال 🎶www.iris-tyres.com Publiée par IRIS TYRES sur Lundi 3 août 2020

Pour rappel, le complexe de production ainsi que les pneus IRIS sont régis par un système de management de qualité et de l’environnement selon l’ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 et IATF 16949:2016, cette dernière est spécifique à l’industrie automobile.

