En collaboration avec les concepteurs du Centre de développement de Weissach (Allemagne), Porsche Exclusive Manufaktur a créé un nouveau concept d’intérieur bicolore pour la Porsche 911.

Disponible sur tous les modèles de la gamme 911 (911, 911 Cabriolet, 911 Carrera Coupé et 911 Carrera Cabriolet, 911 Speedster et 911 Turbo S) ce pack intérieur se caractérise par une coordination parfaite de couleurs, de matériaux et de finitions personnalisées. Il comprend le matelassage de la bande centrale des sièges, à l’avant et à l’arrière, et de la garniture des panneaux de porte, ainsi que d’autres éléments en cuir issus de l’offre Porsche Exclusive Manufaktur.



«La personnalisation joue un rôle important chez Porsche », précise Alexander Fabig, directeur du département Personnalisation & Porsche Classic chez Porsche AG. « Près de 90 % des modèles 911 vendus dans le monde sont personnalisés à la demande des clients, et 25 % d’entre eux sont préparés par le département de personnalisation Porsche Exclusive Manufaktur. Avec ce nouveau pack optionnel « Cuir Intérieur Exclusive Manufaktur », nous étoffons notre offre qui comprend déjà près de 700 options. Nous proposons tout d’abord quatre combinaisons de couleurs, d’autres teintes suivront.»



Le pack intérieur bicolore est disponible dans les combinaisons Rouge Bordeaux/Craie, Noir/Gris ardoise, Gris ardoise/Vert Islande ou encore Bleu graphite/Beige mojave. Les nouveaux coloris mettent en valeur la configuration 2+2 dans l’habitacle de la 911. Les nombreuses surpiqûres décoratives et les coutures au point de croix sur le volant constituent des éléments de contraste qui contribuent à créer un intérieur novateur et harmonieux. D’autres détails raffinés ajoutent une touche d’élégance, notamment la signature Porsche Exclusive Manufaktur gaufrée sur le couvercle du compartiment de rangement de la console centrale, l’écusson estampé sur les appuie-têtes ou encore la garniture des passages de ceintures de sécurité en Race-Tex sur les modèles Coupé.

Porsche Exclusive Manufaktur : expertise métier et souci du détail

Porsche Exclusive Manufaktur s’attache à créer des modèles personnalisés en combinant expertise métier et technologies de pointe. Des spécialistes hautement qualifiés apportent le plus grand soin à concrétiser les souhaits individuels des clients jusqu’au moindre détail, en réalisant si nécessaire les finitions à la main pour obtenir un résultat parfait. Pour concevoir les aménagements intérieurs et extérieurs, ils ont à leur disposition une très vaste gamme d’options de personnalisation esthétiques et techniques. Outre des modèles personnalisés à la demande des clients, Porsche Exclusive Manufaktur réalise également des petites séries limitées ainsi que des éditions spéciales combinant harmonieusement matériaux de qualité et procédés de production modernes.

