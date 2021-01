Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a réitéré lundi que la mesure, relative à l’importation de véhicules d’occasion de moins de 3 ans et prévue par la Loi de finances 2020, demeurait “inapplicable” sur le terrain, en l’absence de texte réglementaire.

Invité de la Radio nationale chaîne I, M. Ait Ali a indiqué que le dossier de l’importation des véhicules d’occasion de moins de 3 ans, n’a été ni reporté, ni même suspendu, soulignant que l’article 110 de Loi de finances 2020 qui prévoit cette mesure n’est pas applicable sur le terrain, et a besoin d’un texte d’application. “J’ai expliqué au niveau de l’Assemblée populaire nationale (APN), les raisons qui empêchent l’application de cette mesure et comment cette dernière entrave l’économie nationale”, a-t-il ajouté avant de rappeler que l’importation des véhicules coûtait au Trésor public, près de 3 Mds USD annuellement. “Nous devons déterminer les priorités du pays et du citoyen, loin de l’égoïsme et de la logique d’après moi, c’est le déluge”, a-t-il insisté.

Le ministre a, en outre, indiqué que les services du ministère ont reçu 180 demandes d’importation des véhicules, mais, a-t-il ajouté, “vu que la majorité de ces dossiers ne peut être concrétisée, étant incomplets et ne répondant pas aux exigences du cahier des charges pour les concessionnaires automobiles, nous avons demandé aux opérateurs concernés de compléter leurs dossiers”.

Le ministre estime, encore une fois, que le marché des voitures “n’est pas une priorité” pour le Gouvernement, d’autant plus que c’est l’industrie automobile qui constitue la priorité, en ce sens qu’actuellement, l’on focalise sur l’établissement d’une industrie en la matière, a-t-il affirmé.

Pour ce faire, M. Ait Ali a fait état de l’existence de discussions avec les Allemands, concernant une relance de “véritables industries” pour les véhicules touristiques et utilitaires.

