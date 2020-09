HCI Blida, leader des concessionnaires du groupe Volkswagen en Algérie et GAM Assurances, pionnière de l’intégration technologique dans les assurances, ont conclu un nouveau partenariat stratégique visant à faire bénéficier leurs clients respectifs.

La partenariat solide entre GAM Assurances et HCI Blida concessionnaire Volkswagen, Audi ,SEAT et Skoda, permet désormais aux clients communs de bénéficier d’avantages exclusifs dans le domaine.

En effet et outre les nombreux avantages financiers dont bénéficieront les clients d’HCI Blida et de GAM Assurances tel que les réductions sur le SAV et les primes d’assurances, un programme de fidélité innovant a été mis en place pour augmenter la qualité de service. Ce programme appelé “HCI Club”, permet à l’assuré automobile de réparer son véhicule en un temps record dans les garages HCI après un accident avec un délai de 96 heures fixé comme objectif pour cette première année. Ceci dit, le plus important dans ce partenariat est que le client n’aura plus à chercher la proforma, ni à attendre le passage l’expert, ou encore à payer les réparations et attendre le remboursement. C’est simple , HCI s’engage de se charger de tout : prendre le véhicule , le réparer, puis le remettre au client sans qu’il n’ait à payer le moindre dinars !

Pour pouvoir mettre en route ce service, les deux entreprises annoncent avoir développé des outils de gestion inédits qui permettent la prise en charge du sinistré dès la première minute.Ce partenariat renforce ainsi la collaboration entre les deux entreprises et leur permet d’offrir une nouvelle expérience client : “Fluidité, simplicité & transparence”, précisent les deux partenaires.

