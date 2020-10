Une convention a été signée jeudi à Alger entre l’Union nationale des installateurs de kits GPL (UNIAGPL) et la Société nationale d’assurance (SAA) prévoyant une réduction de 60% sur l’assurance des voitures GPL.

Pour bénéficier de la réduction, il suffit de présenter le reçu d’un centre de conversion des voitures au GPL à travers le territoire national, précise un communiqué de l’UNIAGPL.

A cette occasion, le vice-président de l’UNIAGPL, Mohamed Hadji, a encouragé les propriétaires de voitures à essence à les convertir au GPL et à tirer profit de cette ressource économique nationale, précisant que “la conversion des voitures au GPL fait économiser annuellement entre 200.000 DA et 280.000 DA, une somme non négligeable pour les ménages algériens”.

La conversion au GPL contribue également à la “préservation des dépenses du Trésor public”, a ajouté M. Hadji. Le responsable a fait savoir que la technologie de conversion des voitures au GPL était en vigueur dans toutes les usines de production automobile à l’échelle mondiale. Il s’agit d’une technologie importée qui est soumise aux normes de sécurité européennes, avec un niveau de sécurité du réservoir GPL pouvant être 15 fois supérieur à celui du réservoir essence en plastique, a-t-il expliqué. Il a salué le rôle du ministère compétent qui a consacré des centres de conversion des véhicules au GPL et assuré des techniciens spécialisés dans ce domaine.

Concernant les accidents enregistrés au niveau des stations services relevant de Naftal, il a indiqué que “seul un véhicule à gaz figure sur un total de 100 accidents de véhicules” et que “dans tous les cas, la cause de l’accident est due à d’autres pannes autre que le gaz”. Il a appelé les citoyens à “faire la différence entre une combustion et une explosion”, car le gaz “n’est pas combustible, il explose ce qui est impossible avec les nouvelles normes de sécurité”. Il a appelé les conducteurs de véhicules à gaz à respecter les instructions et orientations des centres de conversion et à respecter les normes de maintenance périodique pour préserver la sécurité des équipements.

S’agissant des entraves auxquels ont fait face dernièrement les installateurs au niveau national, M. Hadji a rappelé avoir tenu avec le bureau exécutif une réunion avec le directeur général de l’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE) qui a affirmé le paiement des redevances en suspens des entreprises durant le mois courant.

