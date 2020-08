Peugeot Algérie poursuit ses offres promotionnelles après-vente au sein de son réseau avec les forfaits “pneus” et “freins”, annonce la filiale algérienne du Lion.

Dans la continuité des offres proposées depuis début juillet, Peugeot Algérie propose un forfait “Freins” avec une remise de 10% pour les changements de disques et/ou plaquettes de freins au sein de ses ateliers de service après-vente ainsi qu’une remise de 5% additionnelle pour toute prise de rendez-vous en ligne sur www.peugeot.dz tandis que 20 points de contrôle sont également offerts.

Concernant son offre “pneumatique”, et en plus d’une remise de 5% additionnelle pour toute prise de rendez-vous en ligne sur peugeot.dz, le montage et l’équilibrage sont offerts.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.