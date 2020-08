Falcon Motors, représentant de Mitsubishi et Fuso en Algérie, s’offre une nouvelle corde à son arc avec la représentation officielle de la marque de pneumatique Goodyear.

Falcon Motors est désormais le représentant officiel en Algérie de la marque de pneumatique Goodyear et ce après un accord entre l’entreprise algérienne, filiale du groupe saoudien Bugshan Arabia, et le producteur américain.

Pour la distribution de sa gamme, Tourisme et Commerciale en attendant son élargissement aux pneus engins, Falcon Motors va s’appuyer sur son réseau existant, à savoir les succursales de Dar El Beida, Oued Semar, Reghaia, et les Grands-Vents renforcées par les agents agrées (Blida, Tizi Ouzou, Boumerdes, Ouargla…).

La gamme Goodyear profite, du moins en partie, d’une nouvelle ère technologique comme c’est le cas des Eagle F1 qui, comme le nom l’indique, sont inspirés par la course et les près de 400 victoires alignées dans la catégorie reine du sport automobile, tandis que la gamme Commercial (lourds) propose des pneus HTC dédiés aux régions chaudes comme le Moyen-orient, le Sahel et l’Afrique du Nord.

Tarifs gamme Tourisme

Tarifs Gamme Commerciale

