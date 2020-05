Skoda prolonge de trois mois la période de garantie des véhicules neufs en raison de la pandémie de Coronavirus, annonce un communiqué du constructeur tchèque.

Emboîtant le pas à Volkswagen, Audi et Porsche, Skoda prolonge également de trois mois la période de garantie des véhicules neufs à travers le monde, sauf pour la Chine, et ce en raison des difficultés des clients à passer au niveau des ateliers de services après-vente pour cause de confinement. L’extension de trois mois début dès la fin de la garantie et concerne les véhicules dont la garantie expire entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020. Skoda précise néanmoins que si des restrictions de kilométrages de voitures neuves ont été émises sur un marché, elles restent également inchangées.

Stanislav Pekař, responsable de l’après-vente chez Skoda, souligne que « nous reconnaissons les difficultés auxquelles nos clients sont confrontés à la lumière de la pandémie actuelle de Covid-19, c’est pourquoi nous proposons une extension de garantie de trois mois. Avec cette mesure, nous créons de la clarté pour la planification des prochaines visites d’atelier chez nos partenaires sous contrat Skoda d’une manière rapide, simple et décisive. »

Cette extension des périodes de garantie en tant que geste de bonne volonté est une concession ponctuelle et volontaire de la part du fabricant sans reconnaissance d’aucune obligation légale ou engagement pour l’avenir, précise également Skoda.

