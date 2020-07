Les circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger ont enregistré la mise en fourrière de plus de 7000 véhicules depuis le début du confinement partiel suite à la propagation de Covid-19.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le wali d’Alger a indiqué que ses services avaient délivré, depuis le début du confinement partiel suite à la propagation de Covid-19, quelque 56.000 autorisations exceptionnelles de circulation pour nécessité de service émanant des circonscriptions administratives au profit des différents établissements publics et privés du secteur économique et commercial et des organes de presse.

A ce propos, M. Cherfa a précisé avoir instruit les walis délégués de répondre avec célérité aux demandes d’autorisations de circulation, notamment au profit des professionnels du commerce des légumes et fruits ainsi que des matériaux de construction et des travaux publics afin de garantir l’approvisionnement du marché et préserver la dynamique économique, ajoutant que ces autorisations ont profité également aux malades pour suivre leurs soins. Concernant les infractions liées au non-respect des mesures de confinement sanitaire, M. Cherfa a avancé le chiffre de près de 3000 infractions enregistrées dans la wilaya d’Alger, avec la mise en fourrière de plus de 7000 véhicules.

Revenant sur les mesures d’interdiction de la circulation automobile au niveau de la wilaya d’Alger, à l’instar de plusieurs autres wilayas, annoncés jeudi dans le cadre des nouvelles mesures de lutte contre la pandémie, M. Cherfa a indiqué que les véhicules de transport de marchandises et d’approvisionnement des marchés n’étaient pas concernés par ces mesures et qu’ils étaient autorisés à poursuivre leur activité normalement avec le respect des horaires du confinement sanitaire.

