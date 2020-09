Les candidats à l’agrément de concessionnaires automobiles seront tenus d’utiliser un portail électronique pour déposer les dossiers auprès du ministère de l’Industrie.

Le ministre de l’industrie Ferhat Ait Ali Braham a déclaré que le dépôt de demande d’agrément de concessionnaire auprès des services du ministère se fera uniquement via un portail électronique ” qui sera opérationnel d’ici une semaine, cela évitera les va-et-vient mais surtout les rencontres directes entre les candidats et les employés du ministère”. Le ministre a précisé néanmoins que les candidats à l’agrément devront néanmoins “se déplacer au début afin de récupérer un mot de passe permettant l’accès au portail, ce qui leur permettra de télécharger les documents requis et de déposer le dossier”.

Par ailleurs et tout en confirmant qu’aucun acteur ne dispose d’agrément “car les nouvelles règles annulent systématiquement les anciennes autorisations, personne ne s’est encore présenté au ministère pour un entamer la procédure”.

