Les succursales de SAIDA, représentant de Citroën en Algérie, prolongent les horaires d’ouverture en fonction de l’assouplissement des dispositions de confinement adoptées par les autorités.

Les activités après-vente en Atelier et magasin de pièces de rechange des trois succursales d’Alger de Citroën Algérie (Chéraga, Oued Semar et Réghaia) assurent désormais un service habituel avec un horaire de 08h00 à 17h00 et ce du Dimanche au Jeudi, annonce SAIDA tout en informant sa clientèle que toutes les mesures ont été prises en interne afin de respecter l’ensemble des consignes de sécurité et d’hygiène pour parer à la propagation du coronavirus.

Pour une prise de RDV, le call center se tient à la disposition des clients au 023 96 59 59 / 023 96 59 26, ou sur le site web www.citroen.dz, annonce le représentant de Citroën en Algérie, SAIDA.

