La branche Skoda de l’agent Halil Blida, représentant des différentes marques du Groupe Sovac dans la ville des Roses, fait également profiter les propriétaires de la marque tchèque d’une campagne sur le SAV.

A l’instar de la branche Seat Blida de HCI, Skoda Blida adopte une campagne de fin d’année sur le service après-vente et propose jusqu’au 31 décembre un tarif de maintenance périodique sur la Fabia et la Rapid “aux prix imbattables”, selon l’agent, et également sur les pneumatiques Pirelli.

Concernant le pneumatique, la remise de 12% est valable jusqu’au 30 novembre, le montage et l’équilibrage étant offert tandis que le changement de 4 pneus ouvre droit à une géométrie gratuite.

