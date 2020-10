Les agents distributeurs Renault Algérie de Tizi-Ouzou, Racinauto, et de Boumerdes, Onicar, lancent une nouvelle campagne aux sein de leurs services après-vente respectives.

Racinauto, l’un des agents les plus importants du réseau national de Renault Algérie, et l’agent de la wilaya de Boumerdes, Onicar, qui fait partie du Groupe Racino à l’instar de Racinauto, annoncent une remise de 15% sur les filtres et les kits de distributions et ce du 1er au 31 octobre. Il est utile de préciser qu’Onicar dispose de deux affaires dans la wilaya de Boumerdes, une au chef-lieu et l’autre à Bordj Menail, l’offre étant valable au sein des deux affaires.

Selon le Groupe Racino, cette double offre est une première étape d’une série de campagne de remises au sein des services après-ventes qui s’étaleront, mensuellement jusqu’à la fin de l’année en cours.

