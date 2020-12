Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a donné mercredi des instructions pour la finalisation du dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest ainsi que la mise en service de ses stations de péages avant la fin 2021, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors d’une réunion du gouvernement qui s’est tenue par visioconférence sous sa présidence, M. Djerad a “donné des instructions pour la finalisation, avant la fin de l’année 2021, du dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest avec la mise en service des stations de péages”, est-il noté dans le communiqué.

Un exposé a été présenté, lors de la même réunion, par le ministre des Travaux publics, concernant un projet de décret exécutif portant classement de voies de communications dans la catégorie des autoroutes.

Ce texte prévoit que les tronçons de routes proposés au classement dans les catégories des autoroutes sont ceux possédant les caractéristiques techniques et réglementaires y afférentes, à savoir l’autoroute Nord-Sud, l’autoroute Est-Ouest et les pénétrantes autoroutières de Bejaia, Mostaganem, Oran, Zéralda et Boudouaou, selon le communiqué.

