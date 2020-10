L’agent Autoaxe de Blida, plus connu pour son affaire du Groupe BMW, lance un service de commande de pièces Porsche avec une livraison rapide.

Autoaxe annonce ainsi que les détenteurs de modèles Porsche en Algérie peuvent commander des pièces introuvables en Algérie avec un délais de livraison ne dépassant pas 5 jours.

Autoaxe met également un numéro de téléphone pour les clients désireux passer commande tout en précisant que le payement se fait à la livraison et que cette dernière concerne la totalité du territoire national.

Pour rappel, Autoaxe et en tant qu’agent officiel BMW et MINI de Luxury Motor Works et agent SAV Jaguar Land Rover, offre également la possibilité de livraison gratuite à domicile des pièces de rechange originale BMW,MINI, Jaguar et Land Rover et ce sans minimum d’achat.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.