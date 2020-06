SARL Akbou Motors et à la faveur de la réouverture de l’importation devrait reprendre la relation commerciale avec la marque chinoise Haima dont il avait la représentation en Algérie avant les chamboulements du secteur lors des dernières années.

Devenu agent de Cima Motos avec la distribution de la gamme Hyundai, Akbou Motors, qui a commencé son activité dans le secteur automobile en 2008, reprendra son “tablier” de représentant de la marque Haima dont il avait la représentation à partir de 2014, la marque étant commercialisée auparavant par Giant Motor Company, surtout connue pour la commercialisation de la marque Zotye .

Haima Automobile est une société de fabrication automobile localisée à Hainan. Ses activités principales incluent la conception, le développement, la production et la vente de voitures de tourisme et camionnettes. Haima a été fondée en 1987 en tant qu’entreprise collaborative entre les gouvernements provinciaux de Hainan et Mazda, dans le but de produire des modèles Mazda destinés au marché Chinois. En 2006, la part de l’entreprise de Mazda est acquise par FAW Group, bien que de nombreux modèles Haima intègrent encore la technologie Mazda. À partir de 2012, Haima avait une capacité de production annuelle importante. Le nom « Haima » est une contraction de « Hainan Mazda ».

