Le procureur général près la Cour d’Alger a requis jeudi une peine de 15 ans de prison ferme contre Mourad Oulmi, patron du groupe Sovac, et contre l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, dans le cadre du procès en appel lié au montage d’automobiles.

A l’entame du deuxième jour d’audience, l’ancien président général du Crédit populaire algérien (CPA), Omar Boudiab et d’autres accusés en liberté, ont été auditionnés. La chambre d’accusation avait entendu mercredi Mourad Oulmi qui a rejeté toutes les accusations retenues contre lui, affirmant que son groupe était “victime de l’ancien ministre Abdeslam Bouchouareb et que son groupe exerçait conformément à la loi réglementaire promulguée par le ministère de l’Industrie, en attendant la publication du cahier de charges…”. Le collectif de défense de Oulmi a demandé le report du jugement dans cette affaire afin de s’assurer de “la véracité des documents”. Aussi, ont été auditionnés contradictoirement par visioconférence l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi et l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Par ailleurs, une peine 12 ans de prison ferme a été requise respectivement contre l’ex-ministre de l’Industrie Youcef Yousfi, et Khidher Oulmi. Le procureur a requis une peine de 3 ans de prison ferme avec une amende d’un million de DA contre l’ex-PDG du Crédit populaire algérien (CPA, Omar Boudiab) et des cadres de la banque et de l’industrie, impliqués dans l’affaire.

Il a été aussi demandé la saisie des biens et le gel des activités des entreprises représentées dans le procès par des personnes morales avec une amende de 32 millions de DA pour chacune, l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia et l’ex-ministre de l’Industrie Youcef Yousfi voient les peines requises assorties d’une amende de 2 millions de DA chacun.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.