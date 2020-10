En prévision de la prochaine rentrée sociale, la Gendarmerie Nationale (GN) a lancé une campagne de sensibilisation et de prévention contre les accidents de la circulation sous le slogan “La Gendarmerie nationale vous accompagne pour une rentrée sociale sécurisée”, a indiqué mardi un communiqué de ce corps sécuritaire.

En prévision de la rentrée sociale 2020 qui connaît, chaque année, un trafic routier dense notamment au niveau des axes principaux et secondaires, et afin d’assurer une rentrée sociale sécurisée, la GN a lancé une campagne nationale de sensibilisation et de prévention contre les

accidents de la circulation, sous le slogan +La Gendarmerie nationale vous accompagne pour une rentrée sociale sécurisée+”, a souligné le communiqué de la GN.

Cette campagne de sensibilisation, lancée le 18 octobre en cours, et qui s’étendra jusqu’au 18 novembre 2020, s’inscrit “dans le cadre de la poursuite des efforts déployés par la GN pour réduire le nombre des accidents de la route, dont le bilan des neuf (9) premiers mois de cette année fait état d’une baisse de 17.10% du nombre d’accidents comparativement aux chiffres de l’année écoulée, accompagnée d’une baisse de 14.90% du nombre de décès et de 21.67% de celui des blessés, le facteur humain étant la principale cause de ces accidents à plus de 91.51%, a précisé la même source.

Le Commandement de la GN a mis en place une série de mesures au niveau national afin d’ “assurer une présence efficace à travers les routes, garantir la fluidité du trafic routier et lutter contre toutes formes d’infractions routières”, a affirmé la même source, ajoutant que les efforts “seront focalisés sur la sensibilisation aux dangers de l’excès de vitesse, le respect de la distance de sécurité, les risques encourus suite à l’utilisation des téléphones portables lors de la conduite, les cas d’utilisation de la bande d’urgence, les risques de transporter des enfants de moins de 10ans aux sièges d’avant, le respect des passages piétons et les manœuvres dangereuses notamment aux jeunes”, selon le même communiqué.

Par ailleurs, la GN a insisté sur l’opérationnalité de ses services “pour le maintien et la préservation de la sérénité et de l’ordre publics, rappelant aux citoyens le numéro vert 10 55 pour les secours et les interventions urgentes, son site «TARIKI» sur le net et sa page Facebook pour s’informer de l’état des routes et son site électronique de pré-plainte et de renseignement à distance: www.ppgn.mdn.dz ».

