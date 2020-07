Le procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’hamed a requis ce mercredi une peine de 16 ans de prison ferme, contre l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout, ainsi qu’une amende de 8 millions de dinars, suivis de la saisie de tous ses biens.

Le tribunal a requis aussi 10 de prison ferme contre Bilal Tahkout, fils de Mahieddine Tahkout, suivi d’une amende de 8 millions de dinars et la saisie de ses biens. Par ailleurs, 12 ans de prison et 8 millions d’amende et saisie de tous les biens ont été requis contre Rachid Tahkout, frère de Mahieddine. Toutefois, 8 ans de prison ferme et 5 millions de dinars suivis de la saisie de tous les biens ont été requis contre Hamid Tahkout, un autre frère et associé de Mahieddine.

Le procureur a également requis 15 ans de prison ferme, une amende de 8 millions de dinars pour chacun ainsi que la saisie de leurs biens. contre les deux anciens Premiers ministre Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal dans le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout. Le procureur de la République a aussi requis une peine de 10 ans et une amende de 2 millions de dinars à l’encontre des chacuns des anciens ministre Amar Goul, Abdelghani Zaalane et Youcef Yousfi. Concernant l’ancien ministre de l’industrie Abdesslam Bouchouareb, le procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’hamed a requis 20 ans de prison ferme et 8 millions de dinars et la saisie des biens ont été requis suivi d’un mandat d’arrêt international.

Notons que le représentant du Trésor public a réclamé une réparation pour les pertes occasionnées, estimées à 309 milliards, 285 millions et 670.000 DA devant être payée par les prévenus: Mahieddine Tahkout, Rachid Tahkout, Hamid Tahkout et Bilal Tahkout ainsi que l’ensemble de leurs associés.

Le représentant du Trésor a également sollicité de voir les anciens ministres poursuivis dans cette affaire, en l’occurrence Abdesselam Bouchouareb, Abdelghani Zaalane, Youcef Yousfi et Ammar Ghoul, condamnés au versement d’un montant d’un million de DA.

Le même responsable a en outre réclamé des autres prévenus, dont le nombre dépasse cinquante (50), d’indemniser le Trésor public à hauteur d’un million de DA, avec la confiscation de leurs biens se trouvant à l’intérieur du pays et à l’étranger.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.