Citroën Algérie lance une nouvelle campagne de remises sur les travaux mécaniques au niveau de ses trois succursales d’Alger.

En plus de ses offres sur la vidange et sur la batterie, le représentant de Citroën en Algérie offre une remise de 10% sur les travaux mécaniques dépassant les 25.000 DA HT et ce au sein des SAV des ateliers des trois succursales du Saida, représentant de Citroën en Algérie, à savoir celle de Reghaia, Oued Semar et Chéraga. Les clients bénéficieront également d’un diagnostic gratuit comprenant 20 points de contrôle, dont ceux de la batterie, freinage, filtration, pare-brise, liquide de refroidissement, amortisseurs, suspensions…

Saida rappelle également que toutes les interventions en atelier, bénéficient d’une garantie d’une année “Pièces et Main d’oeuvre” et que l’ensemble des succursales d’Alger, chez qui vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou en appelant le call center aux 023 96 59 59 / 26 , est ouvert du dimanche au jeudi de 08h à 15h.

