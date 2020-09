Wayne Griffiths, patron de Cupra, est nommé à la tête de Seat et ce à partir du 1er octobre prochain, annonce le constructeur ibérique.

Présidée depuis l’annonce du départ de Luca de Meo vers Renault par le Vice-Président chargé des Finances, Carsten Isensee, Seat tient désormais un nouveau patron, l’actuel président de Cupra,Wayne Griffiths, qui prendra ses fonctions le 1er octobre prochain tout en gardant, jusqu’à nouvel ordre, son poste de patron de la marque sportive. De plus, il restera pour le moment Vice-Président des Ventes et du Marketing de SEAT. De son côté, Carsten Isensee continuera à occuper le poste de Vice-Président Exécutif chargé des Finances et de l’Informatique qu’il a conservé durant son mandant de Président par intérim de SEAT.

Herbert Diess, Président du Conseil d’Administration de SEAT, a souligné que « Wayne Griffiths est l’un des dirigeants les plus qualifiés du Groupe. Au cours des quatre dernières années, il a porté les ventes de SEAT à des niveaux record tout en dirigeant le développement de la nouvelle marque CUPRA. Il bénéficie de tout mon soutien et je suis convaincu que son mandat de Président de SEAT sera couronné de succès ». Herbert Diess a également tenu à remercier Carsten Isensee qui, en tant que Président par intérim, « a pris la direction et a assumé les responsabilités afin de garantir la continuité des activités pendant des mois difficiles marqués par les effets du COVID-19 ».

Dès ses débuts en 1989 au sein d’Audi AG à Ingolstadt, la carrière de M. Griffiths a été étroitement liée au Groupe VOLKSWAGEN. Après avoir travaillé pendant deux ans chez SEAT (1991-1993), il revient au sein de la marque allemande où il a occupé différents postes de direction dans la nouvelle division des ventes sur plusieurs marchés. En 2016, il a été nommé Vice-Président de SEAT pour les Ventes et le Marketing avant de prendre la direction de CUPRA en janvier 2019. Au cours des trois dernières années et jusqu’au premier trimestre 2020 (période pré-COVID), SEAT a été la marque avec la plus forte croissance en Europe. Avec M. Griffiths à la tête des ventes et grâce à la plus grande offensive produits à date, SEAT a battu tous ses records de ventes pour afficher une croissance de plus de 40 % entre 2016 et 2019. Le nouveau Président est également l’un des fondateurs de la marque CUPRA et de la nouvelle marque SEAT MÓ.

