Cyan Tacing, division sportive de Geely et Volvo, dévoile l’édition limitée de type “Restomod” basée sur la classique Volvo P1800.

Premier exemplaire d’une série limitée disponible pour tout amateur la désirant, contre 500.000$ faut le préciser, la Volvo P1800 semble juste un modèle original peint aux couleurs de Cyan mais cela ne reste qu’une “vue” puisque le modèle a été totalement modifié et presque tous les éléments sont nouveaux. Châssis renforcé avec de l’acier à haute résistance et fibre de carbone, suspensions sportives et un nouveau moteur font de la Volvo P1800 Cyan une “new-old car”.

Sous le capot, la P1800 Cyan embarque un 2.0 litres 4-cylndres, de la Volvo S60 TC1, d’une puissance de 420ch et un couple maximal de 455 Nm pour un poids de seulement 990 kg.

