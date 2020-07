Le restylage du Tigaun vient d’être officiellement par Volkswagen qui offre à son best-seller plus d’élégance, d’équipements et de sportivité avec une version R de 320 chevaux.

Le Tiguan, devenu avec 910 926 unités vendues en 2019, le best-seller du Groupe Volkswagen et le SUV le plus vendu de la marque à fin avril 2020, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et passe par une case restylage qui lui permet de refaire une jeunesse en adoptant un look plus élégant, en embarquant de nouveaux équipements tout en s’offrant , pour la première fois une version R, faisant de lui le troisième SUV de Volkswagen après le T-Roc et le Touareg à le proposer.

Esthétiquement, le Tiguan 2021 se dote d’artifices inspirés de celui de la huitième génération de la Golf à l’image des feux matriciels à LED « IQ.LIGHT » fins se prolongeant vers les en forme d’ailette et la délimitation nette de la signature lumineuse. Le Tiguan restylé reprend également des touches du Touareg comme cette calandre en “V”, tandis que le bouclier avant est également redessiné et qui s’offre des inserts décoratifs en forme de “C”. La poupe change peu si ce n’est des feux qui adopte une nouvelle signature lumineuse ainsi qu’une partie basse du pare-choc retouchée.

L’habitacle adopte également quelques nouveautés dont l’instrumentation digitale 10″ en option, , le nouveau système d’infodivertissement MIB3 tandis les commandes de climatisation sont désormais gérées par des pavés tactiles. Le nouveau volant multifonction peut aussi, en option, faire la part belle à la numérisation avec des îlots et des curseurs tactiles éclairés. Des ports USB-C éclairés situés sous le module de climatisation viennent parachever l’équipement.

Les systèmes MIB3 intègrent un éventail de fonctionnalités étendu grâce au calculateur pour module d’appel d’urgence et unité de communication avec carte eSIM intégrée et permettent donc de bénéficier des services en ligne « We Connect » (avec utilisation illimitée dans le temps) et « We Connect Plus » (avec utilisation gratuite pour une durée d’un ou de trois ans en Europe). Les systèmes MIB3 peuvent aussi adopter, en fonction de l’équipement, de nouvelles fonctions telles qu’une commande vocale en langage naturel3, un accès à des services de streaming3 (par exemple « Apple Music ») ainsi que des fonctions de personnalisation d’un grand nombre de réglages3 enregistrés dans le Cloud avec le Volkswagen ID et donc potentiellement disponibles à bord d’autres véhicules de marque Volkswagen. Autre nouveauté, l’intégration sans fil des applications via « App-Connect Wireless »3 pour « Apple CarPlay » et « Android Auto ».

Autre nouveauté, un système audio estampillé par les spécialistes de l’audio Harman Kardon, ce dernier se dote de plus de dix haut-parleurs hautes performances relayés par un amplificateur de 480 watts.

Le Tiguan progresse sur la voie de la conduite assistée et embarque pour la première fois l’assistant de conduite « Travel Assist », inauguré par la Passat restylée. Ce système prend le relais de la direction, du freinage et de l’accélération du nouveau Tiguan de 0 km/h (boîte DSG) ou 30 km/h (boîte manuelle) à 210 km/h (le conducteur reste pleinement responsable de la maîtrise du SUV). Le régulateur de distance « ACC » de dernière génération anticipe également les limitations de vitesse en vigueur localement, les entrées d’agglomération, les carrefours ou les ronds-points. L’aide à la conduite se base sur les signaux de la caméra avant ainsi que sur les données du GPS et les données cartographiques du système de navigation pour ses interventions de régulation. Le régulateur de distance du Tiguan illustre parfaitement l’évolution constante et intelligente des aides à la conduite que nous connaissions. L’assistance au freinage d’urgence autonome « Front Assist » de série du Tiguan ne fait pas exception, puisqu’elle offre désormais des fonctions étendues. Le système est encore plus sensible aux personnes qui s’apprêtent à traverser la chaussée dans des situations où la visibilité laisse à désirer. L’assistant de maintien de voie illustre également très bien cette évolution : la dernière génération de l’assistant de maintien de voie détecte désormais encore mieux la voie et ses limites, comme la bordure d’une pelouse.

Volkswagen a totalement revu la gamme des motorisations du Tiguan. Le nouveau Tiguan eHybrid avec transmission hybride rechargeable de 245 ch (180 kW) et 50km en tout électrique fait partie des modèles phares. Autre grosse nouveauté, l’apparition d’une variante sportice R dotée d’une puissance de 320 chevaux dont les détails suivront dans une second article.