Beaucoup d’espace, un design épuré, un éclairage efficace et une sellerie en matériaux durables, l’habitacle de l’ID.4 se veut un salon de bien-être moderne et confortable

Volkswagen poursuit sa communication autour de l’ID.4, son premier crossover 100% électrique et dont la présentation approche à grand pas. Ainsi et après l’extérieur, c’est au tour de l’habitacle de se laisser découvrir. Les poignées de porte de l’ID.4 sont alignées avec la carrosserie et équipées d’un système de verrouillage électrique. Le conducteur et les passagers accèdent au véhicule par de grandes ouvertures de portes et bénéficient d’une assise surélevée, tandis que les sièges arrière offrent autant d’espace qu’un SUV conventionnel de catégorie supérieure, précise Volkswagen Il est également facile de ranger de nombreux bagages – le coffre affiche déjà un volume de 543 litres avec les dossiers des sièges arrière en position verticale.



Le design intérieur de l’ID.4 souligne ce sentiment d’espace : comme l’extérieur, il donne une impression de fluidité et de légèreté axée sur l’essentiel. Le tableau de bord semble flotter, comme s’il n’était pas relié à la console centrale qui a été conçue comme un composant indépendant. Un grand toit panoramique inclinable en verre (en option) offre une vue imprenable sur le ciel. Lorsque la nuit tombe, l’éclairage d’ambiance peut être ajusté dans un spectre de 30 couleurs librement configurables pour souligner les éléments les plus remarquables de l’habitacle. Klaus Zyciora explique que l’ensemble du concept de commande et d’affichage a été conçu de manière logique et simple, ajoutant que « l’utilisation intuitive de l’ID.4 apporte une nouvelle facilité électrique à la catégorie des SUV crossover ».

Lire aussi : La Volkswagen ID.4 se laisse surprendre



ID. Light est une nouvelle fonction présente sur tous les modèles ID. sous la forme d’une bande d’éclairage sous le pare-brise. Elle aide les conducteurs dans de nombreuses situations grâce à des effets d’éclairage intuitifs de différentes couleurs. Par exemple, ID. Light indique au conducteur que le système de conduite du véhicule est actif et que la voiture a été déverrouillée ou verrouillée. Il accentue les informations émises par les systèmes de navigation et d’assistance et signale les incitations à freiner et les appels téléphoniques entrants. En association avec le système de navigation, ID. Light aide à guider en douceur les conducteurs dans la circulation : en clignotant, il recommande un changement de voie et peut également avertir le conducteur si son ID.4 est sur la mauvaise voie.



Des sièges en matériaux exempts de matières animales



Les sièges avant de l’ID.4 sont à la fois sport et confortables. Dans l’ID.4 1ST Max en édition limitée, qui sortira en Allemagne au moment de la commercialisation, les sièges ont été approuvés par la Campagne allemande pour la santé du dos (AGR). Ils sont assortis d’un certain nombre de réglages électriques et le support lombaire pneumatique est équipé d’une fonction de massage. Les matériaux utilisés soulignent l’impression de confort. Les deux futurs modèles de l’ID.4 en édition limitée sont équipés de selleries en matériaux exempts de matières animales. Ils combinent le similicuir et l’ArtVelours – une microfibre composée d’environ 20% de bouteilles en PET recyclées.



L’habitacle des éditions limitées ID.4 1ST et ID.4 1ST Max est dominé par des couleurs calmes et sophistiquées baptisées Platinum Grey et Florence Brown. Le volant, la colonne de direction, les boitiers d’écrans et les panneaux de boutons de portes s’affichent, quant à eux, en Piano Black tendance ou en Electric White pour les puristes. La couleur vive apporte un look futuriste à l’habitacle du véhicule et souligne son design clair.



L’avenir de la mobilité est électrique. Pour cette raison, la marque Volkswagen va investir 11 milliards d’euros dans l’électro-mobilité d’ici à 2024 dans le cadre de sa stratégie Transform 2025+. Premier SUV 100% électrique de Volkswagen, l’ID.4 est le deuxième modèle de la gamme ID. après l’IID.3. Cette nouvelle gamme de produits est la dernière-née du portefeuille de produits traditionnels de la marque. Le nom ID. est synonyme de design intelligent, d’identité et de technologies visionnaires. L’ID.4 célébrera sa première mondiale avant la fin du mois de septembre 2020.

