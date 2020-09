Par rapport au modèle précédent, le design extérieur de la nouvelle Golf SW est devenu plus clair et plus dynamique. L’avant montre clairement ses liens étroits avec la nouvelle Golf. Plus à l’arrière, la SW affiche son caractère unique avec une section de toit qui devient plus plate vers l’arrière ainsi qu’une lunette arrière inclinée de type coupé. La nouvelle génération mesure 4 633 mm de longueur pour un empattement de 2 686 mm (augmentation de 66 mm respectivement par rapport à la version précédente). Cette longueur accrue modifie les proportions de la Golf SW et lui donne un look plus allongé et plus plat. Les projecteurs et les feux arrière sont toujours équipés de la technologie LED.



Habitacle spacieux

L’augmentation de la longueur extérieure et de l’empattement bénéficie à l’habitacle de la Golf SW. Le nouveau modèle peut confortablement accueillir cinq passagers sachant que la longueur supplémentaire de l’empattement est pratiquement intégralement utilisée pour l’habitacle. La longueur intérieure augmente de 48 mm pour atteindre 1 798 mm. Avec ces 48 mm de plus pour les jambes, l’espace supplémentaire est clairement visible, particulièrement à l’arrière. Les passagers peuvent ranger leurs bagages dans un coffre aux dimensions généreuses : chargé jusqu’en haut du dossier de la banquette arrière, il offre 611 litres d’espace de rangement (6 litres de plus que la Golf SW 7). Lorsque le véhicule est chargé jusqu’au ciel de toit avec filet intégré et jusqu’aux dossiers des sièges avant, le volume passe à 1 642 litres (soit une augmentation de 22 litres). Si vous avez les deux mains occupées, le hayon de coffre électrique disponible en option peut également être ouvert au moyen du système d’ouverture par capteur, par un simple geste du pied devant le pare-chocs arrière de la Golf SW.



Nouvelles motorisations pour de véritables économies d’énergie

Prenez, par exemple, l’eTSI avec technologie 48 V et boîte à double embrayage 7 rapports : l’alterno-démarreur à courroie de 48 V, la batterie lithium-ion 48 V et le moteur TSI fusionnent pour former une nouvelle motorisation hybride légère. Le nouveau eTSI offre notamment une consommation largement réduite puisque la Golf SW se déconnecte dès que possible du moteur turbocompressé à injection directe d’essence pour rouler sans émettre d’émissions locales. Pour cette raison, tous les moteurs eTSI ont été couplés à une boîte à double embrayage automatique (DSG 7 rapports) de série. Sans la DSG, le changement imperceptible entre la phase de roue libre et la motorisation TSI ne serait pas possible. La boîte DSG 7 rapports change, en outre, de vitesse de manière très économique, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Des moteurs TDI innovants sont également proposés pour la Golf SW : dans ce cas, le double dosage – double injection AdBlue® avec deux convertisseurs catalytiques SCR (Selective Catalytic Reduction) – réduit de manière significative les émissions d’oxyde d’azote (NOx), classant les moteurs TDI bientôt disponibles parmi les moteurs diesel les plus propres et les plus économes en énergie au monde.



Nouvelles gammes d’équipement et nombreuses fonctions de série

Volkswagen a reconfiguré les niveaux d’équipement de la Golf SW : au-dessus de la version de base « Golf » figureront dorénavant les gammes d’équipement « Life », « Style » et « R-Line ». Le modèle de base comprend déjà, de série, le système d’assistance au maintien de trajectoire Lane Assist, le Front Assist avec City Emergency Braking System (système de freinage d’urgence de la ville) et le Pedestrian Monitoring (surveillance des piétons), la nouvelle fonction de freinage en courbe, le blocage électronique du différentiel XDS, l’alerte sur les risques d’accident Car2X, le système de démarrage confortable sans clé Keyless Start et le contrôle automatique de l’éclairage. Toujours de série dans l’habitacle : le Digital Cockpit Pro (instruments digitaux), le système d’infodivertissement en ligne Composition avec écran tactile 8,25”, les fonctions et services en ligne We Connect et We Connect Plus, un volant multifonction, la climatisation automatique Air Care Climatronic et une interface téléphonique Bluetooth.



Variante de modèle indépendante : la nouvelle Golf Alltrack

La deuxième génération de la Golf Alltrack sera lancée en même temps que la nouvelle Golf SW. Crossover entre la Golf SW et le monde des SUV, la nouvelle Golf Alltrack,version à transmission intégrale de la Golf SW, est équipée d’une transmission intégrale permanente (4MOTION) de série, d’une garde au sol accrue, d’un look tout-terrain avec pare-chocs spécifiques et d’un habitacle personnalisé. Avec cet équipement, le véhicule est véritablement polyvalent même en-dehors des routes goudronnées et, grâce à sa transmission intégrale permanente, il peut tracter des remorques d’un poids maximal de 2 000 kg. Dans tous les autres domaines, la Golf Alltrack correspond techniquement à la nouvelle Golf SW : outre le cockpit digitalisé, elle propose des systèmes d’assistance optionnels tels que le Travel Assist (conduite assistée jusqu’à 210 kmh) et les nouveaux projecteurs Matrix LED IQ.LIGHT.



Modèle à succès

La Golf SW fait partie de la gamme des Golf depuis 1993 avec environ 3 millions d’unités vendues. À ce jour, cinq générations du modèle ont été lancées, chacune basée sur la plateforme du modèle de berline de la génération de Golf considérée. Destinés à satisfaire la demande mondiale, les modèles sont actuellement produits sur le site de Wolfsburg en Allemagne.



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.