Volkswagen dévoile officiellement le Taos, son nouveau SUV compact destiné aux marchés américains et qui viendra se positionner sous le Tiguan américain.

Affichant 4,42m, soit plus court de que le Tiguan américain, le Tiguan Allspace en Europe, pour affronter les SEAT Ateca, Mazda CX-30, Mitsubishi Eclipse Cross et autre Jeep Compass, le Taos se déclinera finalement en deux modèles légèrement différents, l’un pour l’Amérique du Nord et le second pour l’Amérique Latine (on y reviendra sous peu) même si les écarts stylistiques sont minimes.

Disposant de panneaux latéraux qui ne sont pas sans nous rappeler les Seat Ateca et autre Skoda Kamiq, le Taos affiche néanmoins les extrémités propres à Volkswagen avec une face avant arborant les derniers codes stylistiques de Volkswagen à l’image des feux LED en forme de L qui se prolongent dans la calandre jusqu’au logo mais avec un pare-choc avant plus “agressif” que ce qu’offre d’habitude le constructeur allemand avec de grosses prises d’air triangulaires.

Le Taos embarque en son sein le système d’infodivertissement MIB3 avec chargement sans fil et App-Connect sans fil pour les appareils compatibles associé à un écran tactile de 8 pouces avec commande vocale, la radio par satellite SiriusXM et la navigation disponible. Digital Cockpit, éclairage ambiant de 10 couleurs, système audio BeatsAudio haut de gamme avec 8 haut-parleur, sièges avant chauffants et ventilés, climatronic et autre accès sans clé KESSY sont également annoncés par le constructeur.

Pour la sécurité, le Taos s’offre les technologies d’assistance à la conduite IQ.DRIVE avec avertisseur de collision avant avec freinage autonome , moniteur d’angle mort actif, système de maintien de voie , régulateur de vitesse adaptatif avec Stop and Go fonction, Travel Assist et Emergency Assist. Le contrôle des feux de route (Light Assist), le système d’éclairage avant adaptatif (AFS) et le contrôle de la distance de stationnement sont également disponibles.

Sous le capot, le “Taos” nord-américain s’annonce avec une nouvelle version du moteur quatre cylindres turbocompressé EA211 1.4 TSI qui alimente la berline Jetta, soit un 1.5 TSI de 160 chevaux et un couple maxi de 250Nm, couplé à une transmission automatique à huit rapports aussi bien dans le modèle à traction avant et pour les versions à transmission intégrale.