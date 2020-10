Avec la première mondiale de la nouvelle Golf GTI Clubsport, Volkswagen ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la Golf et s’offre le modèle le plus puissant de la dernière génération de GTI.

La nouvelle Golf 8 prend encore plus de vitesse. Après les versions GTI, GTE et GTD, Volkswagen présente la dernière-née de la famille sportive des modèles Golf, la nouvelle Golf GTI Clubsport et ses 300 chevaux et 400 Nm de couple et dotée du nouveau train de roulement sport équipé du nouveau « Vehicle Dynamics Manager ». Dans la nouvelle Golf GTI, le nouveau « Vehicle Dynamics Manager » intègre déjà étroitement la régulation adaptative du châssis DCC et le différentiel autobloquant électronique (XDS), en option. Même à ce niveau, la fonction offre des avantages de performances notables. Dans la nouvelle Golf GTI Clubsport, le différentiel autobloquant électromécanique sur l’essieu avant est désormais intégré, pour la première fois, dans le réseau du « Vehicle Dynamics Manager ».

Esthétiquement, la nouvelle Golf GTI Clubsport se caractérise par son avant personnalisé à l’image du pare-choc qui semble pratiquement ouvert en bas et seuls l’insert de la calandre avec son design en nid d’abeilles typique des modèles GTI et les grandes ailes aérodynamiques offrent une certaine résistance au vent de face. À l’arrière, le becquet de toit en deux parties attire le regard, avec un élément emblématique unique réservé exclusivement à la Golf GTI Clubsport. Le spoiler avant et l’aileron arrière sont bien plus que de simples caractéristiques de design en augmentant considérablement l’appui de la voiture de sport. La Golf GTI Clubsport sort des lignes de production de Wolfsburg équipée de jantes alliage 18” de série. Un diffuseur spécial, un châssis surbaissé de 10 mm et des seuils de portes plus larges renforcent également l’impression globale de sportivité. Autre nouveauté : les sorties d’échappement ovales remplacent la version ronde du système d’échappement sport, avec une sortie d’échappement positionnée à gauche et à droite du châssis.

Des éléments spécifiques au modèle GTI viennent également personnaliser l’habitacle, avec notamment des sièges sport de luxe en ArtVelours, qui offrent un soutien accru dans les virages rapides, et un volant sport avec des zones de préhension en cuir perforé et des palettes pour la boîte à double embrayage (DSG) 7 rapports, de série. Des pédales aluminium et d’autres détails luxueux viennent compléter le design intérieur exclusif.

Bref retour historique

Volkswagen poursuit la tradition des modèles GTI haute performance avec la nouvelle Golf GTI Clubsport : la première Golf GTI Clubsport a été lancée en 2016 pour le 40e anniversaire de la voiture de sport emblématique. La première-née de la série Clubsport délivrait 265 ch ou, temporairement, 213 290 ch avec une fonction boost. Cette voiture a été suivie, la même année, de la Golf GTI Clubsport S dans une version en édition limitée de 400 unités affichant une puissance disponible en continu de 310 ch. Au volant de la Golf GTI Clubsport S, le pilote professionnel Benjamin Leuchter a établi un nouveau record du tour pour véhicules à traction avant sur la Nordschleife du Nürburgring en mai 2016. Son temps : 07’49”21.

