Volkswagen partage deux nouvelles vidéos mettant en scène l’Arteon facelift et sa variante Shooting Brake à quelques heures de la présentation officielle, prévue pour demain.

Volkswagen va présenter une mise à jour majeure de la gamme pour la sortie des deux versions de l’Arteon, cette dernière proposant pour la première fois une variante Shooting Brake, qui se parera d’un pare-choc nouveaux et de feux redessinés adoptant la technologie “IQ.Light“, que l’un des teasers met en valeur.

Dans l’habitacle, l’Arteon proposera un environnement de cockpit entièrement revisité qui inclura notamment les derniers systèmes de la plateforme modulaire d’infodivertissement (MIB3) garantissant la meilleure connectivité possible.

D’un point de vue technologique, la gamme de motorisations a, elle aussi, été réalignée et on retrouvera ainsi des moteurs eTSI (semi-hybrides) avec alterno-démarreur à courroie de 48 V mais également une version GTE hybride rechargeable composé d’un d’un moteur TSI de 1,4 litre de 156ch associé au moteur électrique 115ch et à une e batterie au lithium-ion d’une capacité énergétique de 13 kWh offrant une autonomie de 50 kilomètres. Il est également attendu une Arteon R 2.0 TSI 30ch et transmission intégrale pour chapeauter la gamme.

Cette gamme est également dotée de systèmes d’assistance intelligents. Par exemple, grâce au « Travel Assist » et dans les limites du système, il sera pour la première fois possible de bénéficier de la conduite hautement assistée sur demande. Spécifiquement conçus pour les trajets longue distance, ces modèles Volkswagen prendront en charge la direction, l’accélération et le freinage jusqu’à une vitesse de 210 km/h, sous le contrôle du conducteur.

La Volkswagen Arteon Shooting Brake destinée au marché chinois en photos :

