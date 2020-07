Le tout nouveau Ford Bronco Sport agrandit la famille de véhicules à traction intégrale Bronco en offrant à un plus grand nombre d’aventuriers friands de plein air la capacité hors route, la durabilité et les technologies Bronco.

Troisième membre de la famille Bronco avec une approche beaucoup plus urbaine mais sans faire l’impasse sur les capacités hors route, le Bronco Sport s’inspire du style du tout nouveau modèle vedette Bronco. Ses attributs de conception comprennent une calandre distinctive à cartouche intégrée inspirée du Bronco, des phares circulaires, des flancs lisses et plats et des proportions indémodables qui offrent les porte-à-faux avant et arrière requis pour les manœuvres hors route. Avec ses panneaux au fini non peint recouvrant les points de contact extérieurs, le véhicule est prêt à affronter pratiquement toutes les conditions que les sentiers en plein air peuvent présenter. Les lignes carrées et le toit de type safari du Bronco Sport renforcent sa silhouette axée sur l’aventure, qui comprend non seulement de longs brancards de toit plats offrant une longueur de transport de charge maximale, mais offre également la meilleure hauteur sous pavillon de la catégorie aux occupants de la première et de la deuxième rangée. L’aire de chargement présente le dégagement vertical suffisant pour accueillir deux vélos de montagne à roues de 27,5 po reposant sur leurs deux roues et retenus à l’aide du support à vélos intérieur Yakima offert parmi les accessoires installés par le concessionnaire.

La conception centrée sur l’être humain a mené à la mise au point de caractéristiques particulières pour le Bronco Sport, comme des projecteurs de hayon à DEL exclusifs dans sa catégorie (parce que dans les régions sauvages, il n’y a pas de lampadaires), des sangles pour charges légères modulaires afin de transporter du matériel supplémentaire et des vide-poches à fermeture éclair au dos des sièges pour accroître l’espace de rangement. Le Bronco Sport sera lancé avec plus de 100 accessoires garantis par le fabricant pour une personnalisation maximale, qui permettront aux concessionnaires de fournir un aménagement à la demande afin de combler les besoins d’aventure de chaque client.

Des performances exaltantes issues de l’ADN du Bronco

Comme le plus grand modèle de Bronco, le Bronco Sport est doté de la traction intégrale et des capacités en sentier qui ont fait du Bronco original une véritable légende. Axé sur la performance hors route, le Bronco Sport fournit une prise solide dans le sable et la neige, sur les pierres et plus encore.

Pour une capacité hors route maximale, le Bronco Sport a fait l’objet d’essais dans des conditions extrêmes, dans des endroits comme le désert de Johnson Valley en Californie, dans le cadre de l’essai de durabilité extrême « Construit pour conquérir ». Le modèle Badlands est doté d’une traction intégrale évoluée avec pont arrière à double embrayage à fonction de blocage du différentiel semblable à un différentiel à blocage mécanique classique, une exclusivité dans sa catégorie, pour des performances hors route plus relevées. Ce système peut acheminer pratiquement tout le couple arrière vers la roue gauche ou droite, ce qui le distingue de tous les autres véhicules de la catégorie des utilitaires compacts qui ne sont pas des véhicules de luxe.

La suspension du Bronco Sport lui permet d’affronter les terrains accidentés et est complétée par les technologies pour sentiers évoluées de Ford. Le système de gestion du terrain de ce VUS compact compte jusqu’à sept modes G.O.A.T. (pour « go over any terrain ») afin de permettre aux conducteurs d’affronter n’importe quel terrain, dans diverses conditions. Les modes de base sont Normal, Éco, Sport, Glissant et Sable. La version Badlands comprend aussi les modes Boue/ornières et Roche/traction.

Toutes les versions sont dotées d’une suspension indépendante aux quatre roues conçue et mise à l’essai dans des environnements exigeants partout en Amérique du Nord. La suspension est optimisée pour aider les conducteurs à contrôler l’attitude du véhicule tout en conduisant de façon dynamique sur des terrains accidentés.

Sur la version Badlands, le système comprend des jambes de suspension avant spécifiquement mises au point intégrant des dispositifs d’arrêt de détente, conçues pour moins secouer les occupants lors des trajets hors route. De plus, les amortisseurs arrière monotubes de 46 mm de diamètre, qui figurent parmi les plus gros de la catégorie, contribuent à accroître la réactivité du véhicule et à offrir plus de confort hors route, alors que des ressorts et des barres antiroulis moins rigides fournissent une meilleure articulation pour franchir les obstacles.

La technologie de contrôle en sentier Trail Control exclusive dans la catégorie rehausse encore le comportement hors route exceptionnel du Bronco Sport. Cette fonction livrable permet de régler la vitesse du véhicule de façon semblable à celle d’un régulateur de vitesse, jusqu’à 20 mi/h en marche avant et 6 mi/h en marche arrière, et de commander l’accélération et le freinage afin de permettre au conducteur de se concentrer sur le sentier.

Pour les aventuriers qui s’élancent sur des terrains inégaux et rocailleux, la conception de ce nouveau VUS compact comprend des angles de sortie, d’attaque et de rampe optimisés pour les sentiers. Une caméra avant hors route avec lave-glace intégré, une exclusivité dans la catégorie, joue le rôle de vigie et contribue à améliorer la visibilité en amont en affichant l’image du terrain sur l’écran tactile installé dans la portion centrale de la planche de bord.

En mode Roche/traction, le système de servodirection électronique adopte des réglages spécifiques pour fournir une direction plus précise et contribuer à réduire les perturbations du volant durant les manœuvres à basse vitesse sur terrain rocailleux.

Les capacités hors route du Bronco Sport sont en outre renforcées par quatre boucliers en acier et par des crochets de remorquage avant boulonnés au cadre, qui peuvent supporter individuellement une force équivalant à 100 pour cent du poids brut du véhicule. La version Badlands du Bronco Sport peut franchir des plans et des cours d’eau d’une profondeur pouvant atteindre 23,6″.

Fidèle à l’ADN de la première génération de Bronco, le tout nouveau Bronco Sport fait honneur à ses origines avec des lignes modernes inspirées du style de son illustre prédécesseur, une architecture hors route agile et une suspension optimisée pour une meilleure maîtrise, quel que soit l’environnement.

La version Badlands est propulsée par un moteur EcoBoostde 2,0 L qui produit 245 chevaux de puissance et 372 Nm couple, les meilleures caractéristiques de sa catégorie. Les versions de base, Big Bend et Outer Banks sont animées par un moteur EcoBoost de 1,5 L générant une puissance de 181 chevaux et un couple de 257 Nm.

Les deux moteurs sont couplés à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. La version Badlands du Bronco Sport est également dotée du sélecteur bifonction SelectShift avec palettes de passage des rapports au volant pour offrir au conducteur un niveau de contrôle maximal, tant sur la route que sur un sentier. Un système de refroidissement comportant des radiateurs pour le liquide de transmission et du pont arrière permet aux versions équipées du moteur de 2,0 L de maintenir toute leur puissance sur les terrains les plus exigeants.

