Avec sa nouvelle architecture, la modernité de ses surfaces et la disposition ergonomique des affichages, le tableau de bord de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S sort du lot.

Avec la nouvelle génération, l’habitacle devient une « third place » à part entière, un refuge entre la maison et le bureau. Pratiquement toutes les dimensions de confort des deux versions, à empattement court et à empattement long, ont été améliorées aux places avant et arrière. La sensation d’espace est d’autant plus généreuse. S’y ajoute l’aménagement intérieur révolutionnaire, avec des associations d’éléments empruntés à l’architecture d’intérieur et au design de yachts. Parmi les points forts, on compte, outre les jusqu’à cinq écrans, les grands inserts décoratifs dans le tableau de bord et à l’arrière (avec les sièges arrière First-Class). Une version particulièrement séduisante est en placage bois à pores ouverts, parsemé de petites incrustations en aluminium.

La technologie LED permet un éclairage intérieur interactif : l’éclairage d’ambiance actif est intégré aux systèmes d’aide à la conduite et amplifie visuellement les avertissements. L’assistant d’angle mort actif, par exemple, avertit d’un risque de collision par une animation lumineuse en rouge. Il peut également assurer une fonction de confirmation lors de l’utilisation de la climatisation ou de l’assistant vocal « Hey Mercedes » par exemple.

L’éclairage d’ambiance actif est également intégré à la commande confort ENERGIZING. Son approche globale « Fit & Healthy » permet d’accéder aux différents systèmes de confort, dont certains ont été considérablement améliorés dans la Classe S, à l’aide d’une simple touche ou par commande vocale et les focalise dans des programmes sensoriels. Il en résulte également une atmosphère parfaitement en harmonie dans l’habitacle – par exemple vitalisante en cas de fatigue et relaxante en cas de stress. L’ENERGIZING COACH propose même un programme de fitness ou de bien-être adapté sur la base des informations du véhicule et du trajet. Si le conducteur porte un smartphone compatible ou un bracelet de fitness, les informations relatives à la qualité du sommeil et au niveau de stress sont également pris en compte dans son algorithme intelligent. Mercedes-Benz Chine a développé une offre ENERGIZING Comfort spécifique pour les clients chinois de la Classe S.

