La gamme Fiat Tipo, à 4 et 5 portes et Station Wagon, a été complètement rafraîchie et s’offre le chaînon manquant d’un crossover avec la version Tipo Cross.

La New Tipo a été complètement rafraîchie avec une face avant qui s’offre une calandre repensée, dotée du nouveau logo de la marque, avec le lettrage Fiat, des feux totalement repensés, avec des optiques entièrement LED à l’avant et à l’arrière, un pare-chocs de la partie inférieure de la voiture, entièrement redessiné avec l’ajout d’éléments à la finition chrome brossé ICE MATTE, est associé à de nouvelles jantes en alliage de 16″ ou 17″ avec finition diamant et des nouveaux designs. La nouvelle gamme Tipo est également disponible en deux nouvelles nuances de couleurs : Ocean Blue et Paprika Orange.

À l’intérieur, l’habitacle est également flambant neuf. Les sièges sont revêtus de nouveaux textiles au design exclusif. Le cluster numérique TFT 7″ entièrement configurable remplace le tableau de bord analogique conventionnel. Le cluster est fourni avec la toute nouvelle radio UConnect 5 avec un écran tactile de 10,25″, une autre première du groupe FCA dévoilée sur la New 500 et maintenant disponible sur la New Tipo.

Même le volant ,désormais encore plus élégant et sportif, est plus compact et épuré pour une meilleure ergonomie, et offre une meilleure visibilité du cluster TFT 7” intégré. Une attention particulière a également été portée au panneau de commande central, où les réglages de la climatisation ont été revisités et de nouveaux inserts chromés et noirs ajoutés.

La famille Tipo s’est agrandie avec l’arrivée d’un nouveau type de carrosserie. Fiat lance désormais la New Tipo Cross, pour compléter ses trois autres variantes de carrosserie (4 portes, 5 portes et Station Wagon): un véritable crossover, destiné à un tout nouveau public cible.

À première vue, la voiture est clairement plus large, avec le nouveau design de sa calandre qui s’étend sous les phares, et est manifestement plus haute : de quoi créer visuellement un vrai « crossover ». La hauteur de la New Tipo Cross a été augmentée de près de 4 cm, grâce à un nouveau réglage de la suspension et à l’ajout d’une nouvelle solution de jante et de pneu, déjà entrevue auparavant sur un autre crossover Fiat, la 500X. La New Tipo Cross se dote pneus plus gros, pour un look encore plus robuste. Forte de ses changements esthétiques, la New Tipo Cross mesure près de 7 cm de plus que la Tipo normale, avec l’ajout de détails « cross », comme des passages de roue élargis se poursuivant sur le côté et à l’avant, où il y a également de la place pour une plaque de protection exclusive, avec un « pare-buffle » proéminent pour donner à la voiture une apparence plus solide et musclée, via les jupes latérales et l’extracteur arrière, jusqu’à la galerie de toit pratique uniquement disponible à ce jour sur la version Station Wagon.

Sécurité et technologie haut de gamme

Pour ajouter au design et au style, un rafraîchissement majeur a eu lieu en termes de technologie, la New Tipo est équipés d’une large gamme des derniers systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS):

« Traffic Sign Recognition », pour identifier la vitesse maximale autorisée sur la route

« Intelligent Speed Assistant », qui recommande au conducteur de respecter la limite de vitesse

« Lane Control », pour garder la voiture sur la voie de circulation, à condition que les marquages au sol soient détectable,

« Adaptive High Beam », pour assurer une visibilité améliorée en conduite nocturne, en allumant automatiquement les phares longue portée lorsque la voie en sens inverse est libre,

« Blind Spot Assist », qui recourt à des sensors à ultra-sons pour contrôler les angles morts et avertir d’éventuels obstacles avec des triangles lumineux dans les rétroviseurs extérieurs,

En plus des capteurs de stationnement avant, du système « Keyless Entry/Go » et d’une recharge par induction pour le téléphone mains-libres. Avec une capacité rapide de charge : un chargeur de 15 kW, trois fois la puissance des meilleurs smartphones.

En matière d’infotainment, la Tipo est la première voiture de FCA, après la New 500 tout juste dévoilée, à être équipée du système UConnect 5 de cinquième génération, la plate-forme connectée conçue pour l’avenir, disponible avec un écran de 10,25’’. Développé avec l’idée de fournir aux clients une expérience utilisateur simple et pratique, Uconnect 5, facile d’utilisation, intuitif et personnalisable est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il peut être connecté sans fil, ce qui signifie que le conducteur peut utiliser les fonctionnalités de CarPlay sans câble sur l’écran tactile de la radio avec des profils personnalisables et la possibilité de stocker jusqu’à 5 configurations.

En utilisant le nouveau système d’infotainment de la New Tipo, on peut connecter deux téléphones via Bluetooth en même temps: par exemple, il est possible d’utiliser à la fois les téléphones portables de son entreprise et personnel et gérer les appels entrants et sortants simultanément, sans avoir besoin de passer d’un connexion à l’autre pour répondre à un appel sur le téléphone non connecté à ce moment-là.

Il convient également de mentionner le nouveau rétro-éclairage blanc pour l’ensemble des commandes du compartiment passager, résultant en un look plus moderne, tout comme le port USB pour les sièges arrière, une fonctionnalité particulièrement utile pour les familles lors des longs voyages, afin que les enfants puissent se connecter à leurs tablettes.

Des nouveaux moteurs plus efficients et plus respectueux de l’environnement

La gamme de moteurs de la New Tipo a été complètement renouvelée. Lors de son lancement, elle est disponible avec un moteur à essence ou un moteur diesel.

Essence. La New Tipo peut être équipée du nouveau 1.0 FireFly de 100 chevaux. Le nouveau moteur trois cylindres délivre un couple de pointe de 190Nm à seulement 1500 tr/min, soit nettement moins que les 4500 tr/min du moteur à essence 1.4 de 95 ch actuel, dont le couple était de 127 Nm.

Enfin, la boîte de vitesses a été calibrée pour assurer une réactivité maximale dans la circulation urbaine et le meilleur confort qui soit sur autoroute, optimisant le régime moteur à 3200 tr/min à une vitesse de croisière de 130 km/h.

Diesel. Les moteurs diesel Multijet conformes à la norme Euro 6D Final offrent deux puissances: 95 et 130 ch (auparavant 120 ch), avec une amélioration considérable des performances et des valeurs de CO2, à partir de 110g/km (WLTP).

D-Fence pack by Mopar

Sur demande, la New Tipo peut également être équipée du nouveau pack D-Fence by Mopar, composé de trois dispositifs pour une hygiène optimale de la voiture: un filtre qui empêche les impuretés de pénétrer dans la voiture, bloque les particules et pratiquement 100% des allergènes, et réduit la formation de moisissures et de bactéries de 98%; un purificateur de l’air à l’intérieur de l’habitacle, qui filtre les microparticules telles que le pollen ou les bactéries; et une lampe UV pour nettoyer toutes les surfaces de contact des voitures: le volant, le levier de vitesses et les sièges.















