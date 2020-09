Hyundai Motor a levé le voile sur la version N Line de la nouvelle Sonata, sorte de porte d’entrée vers la gamme sportive N.

Dans la continuité des Kona N Line et autre Elantra N Line, c’est au tour de la Sonata de s’offrir les attributs de la finition sport N Line qui se distingue par des éléments de design extérieurs et intérieurs empruntés à la gamme qui regroupe les modèles haute performance de Hyundai. Boucliers spécifiques intégrant trois prises d’air retravaillées, calandre dédiée greffée du logo N Line, pare-choc arrière abritant une double sortie d’échappement et un diffuseur N Line, aileron noir et autre jantes 19″ spéciales.

Au sein de l’habitacle, on retrouve un esprit plus “Racing” avec un volant au design en cuir perforée rehaussé de surpiqûres rouge qu’on retrouve également sur les sièges sportifs et sur le levier de vitesse avec des éléments chromés et un pédalier en alu.

Hyundai ne donne aucune information sur la motorisation ou sur les spécifications technique mais des sources sud-coréennes annoncent un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, un bloc qui va délivrer une puissance maximale de 290 chevaux et un couple de 420Nm.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.