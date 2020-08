La Porsche Panamera profite de son passage par la case restylage pour s’offrir une offre hybride rechargeableavec la Panamera 4S E-Hybrid offrant une puissance de 560 ch.

Avec ses 630 ch (463 kW), la Panamera Turbo S, le nouveau fleuron de la gamme, surpasse nettement les performances de la précédente Panamera Turbo et permet à Porsche de consolider son statut de leader du segment en matière de performances. La marque poursuit également la mise en œuvre de sa stratégie E-Performance avec l’introduction de la Panamera 4S E-Hybrid. La nouvelle variante hybride rechargeable de la gamme est dotée d’un groupe motopropulseur entièrement nouveau développant une puissance cumulée de 560 ch (412 kW). L’autonomie en mode électrique de la nouvelle Panamera hybride augmente sensiblement et peut atteindre jusqu’à 30 % supplémentaire par rapport aux précédents modèles hybrides de la gamme. Enfin, l’optimisation du châssis et de ses systèmes de réglage, mais aussi le nouveau système de direction assistée et les pneumatiques de nouvelle génération contribuent également à améliorer la sportivité et le confort des nouveaux modèles.

Turbo S : 100 km/h départ arrêté en 3,1 s

Avec une puissance de 630 ch (463 kW) et un couple de 820 Nm, la nouvelle Panamera Turbo S développe 80 ch (59 kW) et 50 Nm de plus que la précédente Panamera Turbo, qui était la variante à moteur thermique la plus puissante de la gamme précédente. Les performances de conduite sont éloquentes : en mode Sport Plus, la Turbo S abat le 0 à 100 km/h en 3,1 s. Développé à Weissach et produit à Zuffenhausen, le V8 biturbo de 4,0 l, qui a déjà fait ses preuves sur d’autres modèles, a été nettement optimisé, permettant notamment à la berline d’atteindre une vitesse de pointe de 315 km/h. Afin de maîtriser au mieux la transmission de cette puissance phénoménale et d’améliorer les performances en courbe, les différents systèmes de réglage du châssis ont été adaptés en conséquence. Les systèmes optimisés sur la nouvelle Panamera sont notamment la suspension pneumatique à trois chambres, le système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM) ou encore la stabilisation des mouvements de roulis Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) avec contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

La nouvelle Panamera Turbo S a déjà fait la démonstration de son potentiel dynamique hors pair sur la légendaire Boucle nord du Nürburgring : le pilote d’essai Lars Kern a expédié les 20,832 km du circuit le plus exigeant au monde au volant de la Turbo S en 7:29,81, établissant le nouveau record au tour dans la catégorie « Berlines haut de gamme ».

Un gain de sportivité et de confort grâce à l’optimisation des systèmes de réglage du châssis

La Panamera GTS est équipée d’un V8 biturbo optimisé pour offrir une formidable montée en puissance. Avec ses 480 ch (353 kW) et ses 620 Nm, la nouvelle Panamera GTS développe 20 ch (15 kW) de plus que sa devancière. La Panamera GTS développe sa puissance de manière linéaire jusqu’à atteindre pratiquement le régime maximal, avec une courbe de montée en puissance comparable à celle d’une voiture de sport classique équipée d’un moteur atmosphérique. Par ailleurs, la signature sonore du V8 est encore plus prononcée grâce au nouveau système d’échappement sport fourni de série, avec ses silencieux arrière asymétriques.

Les nouvelles Panamera et Panamera 4 sont équipées du V6 biturbo de 2,9 l, déjà largement éprouvé, qui développe 330 ch (243 kW) et 450 Nm.

Tous les nouveaux modèles Panamera sont dotés également de systèmes de réglage du châssis conçus pour offrir une expérience de conduite résolument sportive, mais aussi un confort hors pair. Certains systèmes ont été entièrement reconfigurés. Ainsi, le système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM) a été optimisé pour offrir une amélioration notable du confort d’amortissement, tandis que le système de stabilisation active des mouvements de roulis Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) améliore la stabilité de la caisse. Enfin, les nouveaux modèles bénéficient également d’un nouveau système de direction assistée et de pneumatiques de nouvelle génération.

Panamera 4S E-Hybrid : batterie de 17,9 kWh et autonomie électrique pouvant atteindre 54 km

Porsche dévoile également un nouveau modèle hybride rechargeable optimisé en matière de performances : la Panamera 4S E-Hybrid. L’interaction intelligente de son moteur électrique de 136 ch (100 kW) intégré à la boîte de vitesses PDK à double embrayage huit rapports et de son V6 biturbo de 2,9 l et 440 ch (324 kW) permet à la voiture de développer une puissance cumulée de 560 ch (412 kW) et un couple cumulé maximal de 750 Nm. Les performances de la Panamera 4S E-Hybrid sont impressionnantes. Avec le pack Sport Chrono, fourni de série, elle expédie le 0 à 100 km/h en 3,7 s. Sa vitesse maximale est de 298 km/h. Par rapport aux modèles hybrides précédents, la capacité brute de la batterie passe de 14,1 à 17,9 kWh grâce à l’optimisation des cellules de batterie. Les modes de conduite ont également été perfectionnés pour accroître l’efficience énergétique. La nouvelle Panamera 4S E-Hybrid offre une autonomie en mode électrique pouvant atteindre 54 km selon le cycle urbain WLTP EAER City (cycle NEDC : jusqu’à 64 km).

Un style raffiné pour un caractère encore plus affirmé

Les nouveaux modèles Panamera sont désormais équipés de série du bouclier avant Sport Design. Proposé jusqu’à présent en option, le bouclier Sport Design se distingue par ses grilles d’entrée d’air au design soigné, ses entrées d’air latérales généreuses et ses blocs optiques agencés sur une ligne. Entièrement repensée, la nouvelle proue de la Panamera Turbo S se distingue par ses entrées d’air élargies. Elle se démarque également par de nouveaux éléments stylistiques déclinés dans la couleur de la teinte de la carrosserie, reliés entre eux horizontalement pour souligner la largeur de la berline. Les doubles feux avant Turbo sont désormais beaucoup plus espacés.

À l’arrière, le bandeau lumineux au contour redessiné se prolonge au-delà du capot pour former une ligne continue et fluide entre les deux blocs optiques à LED redessinés. Les modèles GTS sont dotés de série de nouveaux blocs optiques teintés Exclusive Design de série avec fonction d’éclairage dynamique Coming home / Leaving home. Trois nouvelles jantes de 20 et 21 pouces figurent au catalogue de la gamme, qui comprend désormais au total 10 jeux de jantes au design différent.

Fonctions supplémentaires et systèmes d’assistance : un gain de confort et de sécurité

Le système Porsche Communication Management (PCM) comprend des fonctions supplémentaires, comme la commande vocale optimisée et la connectivité sans fil Apple® CarPlay. Par ailleurs, la Panamera est également dotée d’un large éventail de systèmes d’assistance et d’éclairage innovants, notamment le système actif de maintien de la trajectoire (Lane Keeping Assist), désormais proposé de série, ou encore le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance à la vision nocturne, l’assistance de changement de voie (Lane Change Assist), les phares à LED matriciels avec PDLS Plus, l’assistance parking avec vision 360° et l’affichage tête haute.

