La supercar Maserati tant attendue et portant le nom de MC20, qui signifie Maserati Corse 2020, devrait hériter d’un V6 de 550 chevaux, rapportent nos confrères de Motor.es.

Prévue pour le mois de main dernier avant d’être reportée à septembre pour cause de Coronavirus, la présentation de la MC20 garde quasiment tous ses secrets mais certaines indiscrétions commencent à se laisser entendre (lire plutôt), du moins ce qui concerne sa motorisation.

Ce nouveau modèle, comme annoncé, est doté d’un moteur développée en interne, après que la marque ait longtemps puisé chez le cousin Ferrari avant que cela ne se termine, signant ainsi le début d’une nouvelle famille de moteurs destinés exclusivement sur les véhicules de la marque.

Ainsi et selon les bruits de couloirs, la MC20 embarquera un V6 biturbo de 3,0 litres, doté d’un système d’allumage particulier pour améliorer son rendement et diminuerait ses émissions de CO2, fort d’une puissance de 550 ch environs, même si rien ne dit que la MC20 doit se contenter de cette puissance puisqu’un moteur électrique devrait lui être associé et permettre à la MC20 de dépasser les 600 canassons.

