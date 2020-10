La Mercedes-Benz EQS subit actuellement les derniers tests pour parvenir au stade de la production, y compris au Centre de tests et de technologies d’Immendingen.

La validation systématique du véhicule dans son ensemble sert à garantir des normes de qualité élevées et constitue l’une des grandes mesures du processus de mise au point de chaque modèle Mercedes-Benz. Parmi les différents paliers : tests hivernaux rigoureux en Scandinavie, tests de châssis et de transmission sur des terrains d’essai, des routes publiques et la piste d’essai à grande vitesse de Nardo, et tests intégrés de l’ensemble du véhicule dans la chaleur d’Europe du Sud et d’Afrique du Sud. Des essais routiers sont également en cours en Chine et aux États-Unis. Dans le cas de l’EQS, une attention particulière est bien entendu portée au groupe motopropulseur électrique et à la batterie. Eux aussi sont testés et approuvés conformément aux normes les plus strictes de Mercedes-Benz. L’EQS permettra aux clients du segment du luxe de bénéficier pleinement de tous les avantages d’une architecture 100 % électrique en termes d’espace et de design. Avec une autonomie allant jusqu’à 700 km (selon WLTP), l’EQS satisfait également sur ce plan aux exigences d’une berline évolutive du segment de la Classe S.

Christoph Starzynski, Vice-président de l’architecture des véhicules électriques chez Mercedes-Benz et responsable des véhicules EQ : « L’EQS a déjà accumulé bien plus de deux millions de kilomètres d’essai entre la chaleur de l’Afrique du Sud et le froid du nord de la Suède. L’EQS sera la Classe S des véhicules électriques. Raison pour laquelle il est soumis au même programme de développement exigeant que tout autre véhicule ayant le privilège d’arborer l’étoile à trois branches. Il a en outre subi une grand nombre de tests spécifiques aux voitures électriques couvrant d’importantes priorités de développement telles que l’autonomie, la charge et l’efficacité. »

Mercedes-Benz annonce six nouveaux modèles EQ, dont l’EQS dès 2021

L’EQS est produit avec la Classe S dans la « Factory 56 » à Sindelfingen, l’une des usines de voitures les plus modernes au monde. Depuis un certain temps déjà, la flexibilité dans les usines est une priorité d’investissement de Mercedes-Benz Operations (MO), qui est responsable de la production de voitures particulières dans le monde entier. L’équipement technique des solutions pionnières de l’Industrie 4.0 est un facteur clé de flexibilité. Grâce à leurs structures très flexibles, toutes les usines sont capables de produire des véhicules équipés de différents types de groupes motopropulseurs et de répondre ainsi rapidement aux évolutions de la demande sur les marchés. Les opportunités en matière de mobilité électrique peuvent être saisies avec un besoin d’investissement limité.

Dans le cadre de son initiative « Ambition 2039 », Mercedes-Benz travaille à un parc de voitures neuves neutre en CO 2 disponible dans moins de 20 ans. L’entreprise souhaite que les voitures électriques, y compris les véhicules tout électriques et hybrides rechargeables, représentent plus de la moitié de ses ventes en 2030.

