Toyota annonce aujourd’hui le lancement prochain d’un nouveau SUV de taille moyenne supérieure qui constituera le premier modèle à particuliers de sa future gamme 100% électrique.

À ce stade, seules une silhouette stylisée et quelques informations sur l’architecture de ce véhicule sont dévoilées mais Toyota précise que de plus amples détails, et notamment le nom de ce modèle, seront annoncés dans les mois à venir.

Ce nouveau SUV 100% électrique sera basé sur la nouvelle plate-forme e-TNGA de Toyota et dont le principe de base de l’architecture est qu’un certain nombre d’éléments clés restent fixes tandis que d’autres changent selon les modèles. Cette approche permet, par exemple, de moduler la largeur, la longueur, l’empattement et la hauteur de la voiture. La plateforme e-TNGA peut s’adapter à de nombreux types de véhicules, traction avant, arrière ou quatre roues motrices, et à une large variété de batteries et de moteurs électriques. Grâce à cette approche flexible, le temps de conception des différentes variantes d’un produit peut être réduit, et de nouveaux modèles différents peuvent être développés en parallèle.





Ce nouveau SUV, dont la production aura lieu dans l’usine ZEV de Toyota au Japon, est le premier véhicule basé sur la plateforme e-TNGA.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.