Compte tenu de l’intérêt grandissant suscité par les poids lourds électriques de gros tonnage, Toyota Motor North America (TMNA) et Hino USA ont décidé de développer ensemble un poids lourd électrique à pile à combustible destiné au marché nord-américain.

Basé sur le châssis de la série Hino XL et doté de la technologie hydrogène Toyota, qui a déjà fait ses preuves, ce camion offrira une capacité de chargement exceptionnelle sans rejeter d’émissions polluantes. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du développement d’un 25 tonnes électrique à hydrogène pour le marché japonais, annoncé en début d’année. Le premier véhicule de démonstration est attendu pour le premier semestre 2021.

« Les clients comme la population bénéficieront des avantages d’une version hydrogène de la série Hino XL : le moteur sera silencieux, souple et puissant, mais ne rejettera que de l’eau, » explique Tak Yokoo, Ingénieur principal chez Toyota Research & Development. « Toyota travaille sur les piles à combustible depuis plus de vingt ans et Hino possède l’expérience du poids lourd de gros tonnage, une combinaison qui devrait produire un camion innovant et performant. »

« Tout en tirant parti de la motorisation Hino qui fait notre fierté, la technologie Toyota de pile à combustible permettra de proposer à court terme un poids lourd zéro émission, commercialement viable et à l’autonomie étendue, » ajoute Glenn Ellis, Vice-président Expérience Client chez Hino. « Hino partage les mêmes objectifs que Toyota en matière de robustesse, de fiabilité, d’innovation et de conception centrée sur le client : voilà pourquoi cette collaboration change la donne. »

