Toyota a dévoilé en Thaïlande son nouveau SUV dénommée Corolla Cross à motorisation hybride et destinée aux pays émergents.

Basée sur la plateforme TNGA dans sa variante GA-C, utilisée pour la Corolla, pour les compactes et suivant les pas de la Yaris Cross, la Corolla Cross dispose d’une garde au sol élevé et des attributs habituels des SUV, avec des des protections en plastique protégeant sa partie inférieur ainsi que sur les passages de roues. Sa face avant adopte une large calandre reliée à de fins feux tandis que le bouclier en plastique apporte une touche supplémentaire d’esprit aventurier.

Au sein de l’habitacle, la Corolla Cross qui semble qualitatif en matériaux et rehaussé par un écran tactile surplombant la console centrale, Toyota mettant surtout en valeur à l’habitabilité ainsi qu’au volume du coffre de 487 litres. Selon la finition, ce nouveau SUV de Toyota offre le Toyota Safety Sense qui comprend plusieurs systèmes d’aide à la conduite.

Sous le capot, le marché thaïlandais disposera de deux motorisations, une essence 1.8 litres 103ch et 177 Nm associé à une boîte CVT et une offre hybride 1.8 litres 98ch et 142Nm associé à un moteur électrique de 53kW (72ch) et 163Nm et boîte e-CVT.

