Tata Motors et Jaguar Land Rover annonce la nomination de Monsieur Thierry Bolloré au poste de Chief Executive Officer de Jaguar Land Rover, à compter du 10 septembre 2020.

Thierry Bolloré, qui possède une vaste expertise dans le secteur automobile, plus récemment en tant que PDG du Groupe Renault et auparavant à des postes de direction chez l’équipementier automobile mondial Faurecia, succède au professeur Sir Ralf Speth, qui occupera le poste précédemment annoncé de Non-Executive Vice Chairman de Jaguar Land Rover.

“Jaguar Land Rover est connu dans le monde entier pour ses marques distinctives dont le patrimoine est sans égal, son design d’exception et sa technologie avancée. Ce sera un grand privilège de diriger cette entreprise fantastique à travers ce qui continue d’être la période la plus éprouvante de notre génération. Réputés pour leur passion et leur esprit d’équipe, les employés de Jaguar Land Rover sont la force de son succès. Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe qui continue à façonner l’avenir de cette entreprise emblématique”, a déclaré Bolloré.

Pour sa part, M. Chandrasekaran, Chairman of Tata Sons, déclare être “ravi d’accueillir Thierry Bolloré chez Jaguar Land Rover. C’est un chef d’entreprise reconnu mondialement avec une expérience avérée dans la mise en œuvre de transformations complexes. Thierry Bolloré apportera son expertise à l’un des postes stratégiques de l’industrie automobile”, sans oublier de “remercier Ralf Speth pour une décennie de vision et de leadership exceptionnels pour Jaguar Land Rover et je lui souhaite la bienvenue à son nouveau poste de Non-Executive Vice Chairman en plus de son rôle actuel au Board de Tata Sons.

