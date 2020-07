Le constructeur sud-coréen SsangYong dévoile les premiers teasers de son SUV 100% électrique dont la commercialisation est prévue pour 2021.

Bien qu’empêtrer dans une des plus graves crises financières de son histoire, SsangYong dévoile les sketchs de son premier SUV 100% électrique dénommé, pour le moment, E100 et dont le design est largement inspiré par la nouvelle génération du Korando mais avec quelques différences notables comme cette calandre fermée, typique des véhicules électriques.

Nommé e-Motion par les bruits de couloirs, ce SUV 100% fait partie des quatre modèles qui verront le jour d’ici 2024 avec cette forme énergie, et adopte un capot tout en aluminium, selon la marque, et devrait embarquer un moteur d’une puissance de 140kW (environs 190ch) et une batterie de 60 kWh permettant une autonomie autour de 600km en cycle WLTP.

