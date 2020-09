Taos, telle est le nom du nouveau SUV de Volkswagen destiné pour l’Amérique et dont la présentation aura lieu le 13 octobre prochain.

Le Volkswagen Taos, qui sera placé sous le Tiguan, offrira “un excellent rapport qualité-prix, une excellente économie de carburant plusieurs packs, ainsi que des fonctions d’infodivertissement et d’assistance au conducteur avancées”, annonce la branche américaine du constructeur allemand.

Ce modèle est spécialement destiné aux marchés américains dans le même segment qu’occupe le T-Roc en Europe, ce dernier n’étant pas commercialisé aux USA ou au Mexique.

Taos est le nom d’une ville du Nouveau-Mexique de 6 000 habitants possèdant une histoire de 400 ans et une communauté amérindienne vieille de 1 000 ans à quelques kilomètres du centre-ville. Il se distingue par sa communauté d’artistes, sa station de ski de renommée mondiale et ses paysages époustouflants, notamment de vastes plaines, les montagnes Sangre de Cristo et les spectaculaires gorges du Rio Grande.



Soit dit en passant, Taos abritait également John Muir, un ingénieur devenu mécanicien et auteur de «Comment garder votre Volkswagen en vie: un manuel de procédures étape par étape pour l’idiot total». Publié pour la première fois en 1969 et illustré par l’artiste local Peter Aschwanden, ce guide de contre-culture des réparations Volkswagen a rapidement développé une popularité impressionnante. Le livre, qui a vu le jour dans la boutique de Muir à Taos , a contribué à faire fonctionner d’innombrables modèles VW, des coccinelles et bus aux modèles de type 3 et de type 4.

