Suzuki présente la nouvelle Swace

La Swace est le deuxième véhicule Suzuki fourni par Toyota Motor Corporation, après le SUV Across, dans le cadre de l’accord commercial de l’accord commercial de collaboration entre les deux marques .

Comme pour le SUV Across et le RAV4, on est juste devant un “rabadging” de la Corolla Touring Sports à une petite différence au niveau de la calandre, plus petite sur la Swace et ornée de prises d’air… et c’est tout puisque même l’intérieur est strictement identique, logo exclu

Sous le capot, la Suzuki Swace s’offre également la motorisation de la Corolla Touring Sport pour proposer une offre hybride associant un bloc essence 1,8 litre à un moteur essence, le tout développant 122 chevaux au total, tandis que le moteur inédit 2.0 litres 180ch 100 % hybride reste exclusif pour la Toyota.

