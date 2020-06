Suzuki lance la Swift Sport 2020 animée par un nouveau moteur 1.4 BOOSTERJET associé à un système d’hybridation légère SHVS 48V.

Fort de différentes technologies inédites d’optimisation du rendement énergétique, le nouveau moteur 1.4 BOOSTERJET (K14D) affiche une faible consommation de carburant tout en conservant le couple moteur au même niveau que sur l’actuel moteur 1.4 BOOSTERJET K14C qu’il remplace, soit 235 Nm. Ce nouveau moteur est désormais associé à un système d’hybridation légère SHVS 48V qui améliore encore le rendement énergétique et rehausse l’expérience de conduite grâce à une tension d’alimentation accrue par rapport au système 12V classique. La Swift Sport 2020 intègre également de nouvelles technologies de sécurité regroupées sous le label Suzuki Safety Support : système de détection de véhicules dans les angles morts (BSM), fonction d’alerte de trafic en marche arrière (RCTA) et système de reconnaissance des panneaux de signalisation routière (TSR), rehaussant la sécurité de conduite au quotidien. La Swift Sport 2020 affiche un rendement énergétique supérieur de 16 % (cycle NEDC) par rapport au modèle précédent équipé du moteur 1.4 BOOSTERJET non hybridé.

Le système HYBRID SHVS 48V comprend trois principaux composants : un alterno-démarreur (ISG) de 48V avec fonction de moteur électrique, une batterie lithium-ion de 48V et un convertisseur CC/CC 48-12V. Le passage de la tension de l’ISG de 12V à 48V contribue à accroître l’assistance du moteur électrique et à étendre la plage de couple de récupération d’énergie.

Par ailleurs, ce nouveau système se distingue par de nouvelles fonctions de « boost » et de compensation de couple qui rehaussent l’expérience de conduite en utilisant l’énergie du moteur électrique pour assister le moteur thermique lors des phases d’accélération. Le système intègre également une nouvelle fonction de ralenti électrique qui supprime toute consommation de carburant à la décélération, en mode débrayé, en ayant recours à l’ISG pour faire tourner le moteur thermique au ralenti sans injection de carburant.

Le système hybride SHVS 48V apporte une discrétion inégalée de la fonction Stop & Start en supprimant toute secousse au redémarrage du moteur.





SUZUKI SAFETY SUPPORT



La Swift Sport 2020 bénéficie de technologies de sécurité préventive plus évoluées, regroupées sous le label Suzuki Safety Support, permettant au conducteur d’éviter l’accident dans un plus grand nombre de situations et favorisant la tranquillité d’esprit au quotidien. Parmi elles, figurent le système de détection de véhicules dans les angles morts (BSM), l’alerte de trafic en marche arrière (RCTA) et le système de reconnaissance de panneaux de signalisation routière (TSR).

SYSTEME DE DETECTION DE VEHICULES DANS LES ANGLES MORTS (BSM)

Le système BSM permet de détecter tout véhicule se situant dans ou à proximité de l’angle mort de chaque côté du véhicule. Lorsqu’un véhicule approche ou est détecté dans l’angle mort, une icône à LED s’allume dans le rétroviseur correspondant pour alerter le conducteur. Si le conducteur témoigne de son intention de changer de file, une icône à LED clignotante s’accompagne d’un signal d’alarme.



ALERTE DE TRAFIC EN MARCHE ARRIERE (RCTA)

Jusqu’à une vitesse maximum de 8 km/h en marche arrière, le véhicule utilise deux capteurs radar latéraux montés à l’arrière pour aider le conducteur à détecter les véhicules en approche de chaque côté lorsqu’il effectue une manœuvre en marche arrière en sortie de stationnement. Si un véhicule est détecté, le conducteur est alerté par un signal visuel sur l’affichage multi-information et un signal sonore. Il peut ainsi manœuvrer en toute sécurité lorsqu’il sort d’une place de stationnement où sa visibilité est entravée d’un côté ou de l’autre, ou des deux.



SYSTEME DE RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE (TSR)

Le système TSR utilise une caméra monoculaire pour surveiller les panneaux de signalisation sur le bord de la route. Lorsque ce système identifie, par exemple, un panneau de limitation de vitesse ou d’interdiction de dépassement, il affiche une icône représentant le panneau concerné sur le combiné des instruments afin d’aider le conducteur à le mémoriser. Jusqu’à trois panneaux peuvent être affichés simultanément, si nécessaire.

